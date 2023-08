Jedna z nejvýznamnějších italských autorek knih pro děti a mládež je autorkou i historického románu. Vyhrajte jeden ze tří výtisků románu Sen o šicím stroji.

Bianca Pitzorno je v Itálii známá jako autorka, která píše knihy s poměrně komplikovanými ženami. V jejích dílech nechybí ani problematika společenských tříd a politiky. Kniha Sen o šicím stroji nás přenese na počátek minulého století, do světa, který není tak daleko od toho našeho. Společnost je v něm přísně rozdělená bohatstvím a formovaná vášní, nadějí, ambicemi a láskou, což jsou základní síly, které řídí lidské životy. Při šití švadlena naslouchá příběhům mnoha lidí kolem sebe: markýze Ester, který jezdí na koni a studuje mechaniku a starou řečtinu; slečnu Lily Rose, americkou nezávislou novinářku; sestry Provera se jejich skandálními pařížskými látkami; ale i divoké dítě, Assuntinu.

Soutěž končí 1. září 2023.

Vyhrajte jeden ze tří výtisků této knihy v naší soutěži.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada/Cosmopolis.

ANOTACE

Na počátku minulého století žila v jednom italském městečku mladá švadlena, která docházela do bohatých rodin, aby tam šila a opravovala oblečení a prádlo. Sama se naučila číst a psát, zamilovala se do opery a milostných románů, ale jejím největším snem byl šicí stroj. Úžasný vynález, který by jí zajistil dobrý život a nezávislost.

Musí se ale spokojit s tím, že šije na strojích, které mají v bohatých domech, kam dochází. A zatímco svým zákaznicím mlčky bere míry a šije šaty, vyslechne vzrušující příběhy, které si dámy šeptem sdělují, pozná jejich sny a touhy i rodinná tajemství, která měla zůstat navěky utajena. Když se ale nakonec stane hrdinkou svého vlastního příběhu, musí rychle dospět a ze všech sil bránit svou svobodu ve světě ovládaném mocnými a bohatými.

Nakladatel: Cosmopolis, 256 str., 399 Kč

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.