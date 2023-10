Nový letní příběh o renovaci hotýlku vypadá jako jeden z mnoha, ale vyniká mezi ostatními svým francouzským šarmem…

Lucy přišla o všechno – o peníze, iluze i dobrou pověst. Její šéf vytuneloval hotel, který vedla, a tak teď v New Yorku o podobnou práci ani nezavadí. Ale ve Francii je od skandálu daleko a mají tam místo manažerky přímo pro ni. Hotýlek ve starém městě Rennes ale nevypadá úplně tak, jak si představovala…

Naštěstí je tu potrhlá majitelka Claudine a parta svérázných stálých hostů, kteří neváhají přiložit ruku k dílu, takže se vše nemusí zvrtnout do naprosté katastrofy…

Myslím, že to byl Peter Mayle, kdo spustil tu lavinu knih o stěhování vyčerpaných měšťáků na poklidný a slunný venkov. Jeho Hotel Pastis je toho zářným příkladem. Vezměte si Provence, Toskánsko, Périgord nebo třeba Bretaň, kouzelné oblasti oplývající svérázným šarmem a mocí změnit lidem život. Mnoho lidí se tam přestěhovalo skutečně, a pro ty, co nemají na takový krok prostředky a odvahu, tu vždycky jsou knihy o těch, co ten krok udělali…

Knížka Dee Ernstové získává zvláštní body od všech, kteří kdy byli v Bretani a malinko si tu připomenout její atmosféru. A všichni, kdo někdy rekonstruovali jakoukoli nemovitost, budou s Lucy soucítit a naprosto ji chápat. Ale i ti, co nespadají ani do jedné skupiny, si knížku užijí – už proto, že z příběhu sálá léto, je napsaná svižným stylem a starým dům plný pokladů je tu popsaný tak plasticky, že tam chcete okamžitě jet a zabydlet se.

Ani já nečekala, že mně bude tolik bavit číst si o ženě, které klepe padesátka na dveře, ale byla jsem mile překvapená. Lucy je sympatická, autorka umí skvěle psát, z příběhu sálá pohoda, naděje a pospolitost nových přátel. Perfektní knížka pro babí léto někde pod pergolou se sklenkou francouzského vína…

Originál: Lucy checks in, 2022, překlad: Věra Kotábová, vydala: Metafora, 2023, 301 stran