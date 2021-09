Debutová kniha Avy Miles se zařadila mezi nejlepších tituly roku 2013, vedle samotné Nory Roberts a Julie Quinn. V romantické knize kombinuje idylický maloměstský život s problémy velkého světa.

Meredith Haleovou rozvod totálně zničil, vzal sebedůvěru a víru ve šťastné konce. Proto se vrací z New Yorku domů do coloradského Dare Valley, aby tam pomohla své rodině v místních novinách. Zároveň tam taky chce znovu začít věřit v osudovou lásku jako ve svých oblíbených románech Nory Robertsové. Nebude to ale mít lehké. Její idiotský bývalý manžel Richard chce kandidovat do senátu, a aby mu Meredith nezkazila profil, pošle za ní novináře Tannera MacBridea, aby dohlédl na to, že žádné šťastné konce nejsou – a když tomu konečně Mere uvěří, nebude na něj kydat (zaslouženou) špínu. Tanner jede na venkov jen se sebezapřením, idiot Richard ho k tomu v podstatě donutil. A navíc mezi Tannerem a Meredith od začátku proudí silná přitažlivost, což mu silně brnká na svědomí…

I když je vám jasné od prvních stránek, že se lhaní Tannerovi ošklivě vymstí, víte také, jak to asi dopadne. Meredith není jediná, kdo šťastné konce potřebuje. Ava Miles to dobře ví – a asi se na chvilku stala mojí novou oblíbenou autorkou. Je tu všechno: bláznivá rodinka včetně potrhlé sestry Jill, malé město, kde se všichni více méně znají, humor i jiskření, ale i nečekané drama a pátrání, po kterém profesionální novináři jako Mere a Tanner ihned skočí.

Máme tu prostě spoustu zajímavých postav, o kterých tušíte, že ještě uslyšíte v nějakém dalším díle. Já se moc těším na příští knihu, která si bere na paškál Meřinu sestru Jill a jejího bývalého nejlepšího kamaráda.

Škoda, že závěr knihy sklouzl do těžko uvěřitelného patosu a tím si trochu pokazil mé vysoké hodnocení z první poloviny. Snaha za každou cenu napodobit velký vzor se tu nesetkala s úplným úspěchem. Přeci jenom Nora tyhle akční happy-endy umí líp…

Originál: Nora Roberts Land, 2013, překlad: Jiřina Stárková, vydal: Baronet, 2021, 431 stran