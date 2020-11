Nakladatelství Slovart na podzim vydalo nostalgickou knihu Praha jinak, která nabízí spoustu obrázků a textů z první republiky. Pojďte na zábavnou procházku tiskem z této doby.

Radim Kopáč a Jakub Šofar dali dohromady skládanku ukázky z několika časopisů a deníků, které vycházely zhruba za první republiky. Najdete tu odkazy na tisk z let 1913-1948. Zdroji byly třeba Humoristické listy, Eva, Lidová demokracie, ale i Salon, Svět v obrazech nebo světozor.

Kniha, která je magazínem

Knize nechybí poměrně široký úvod do situace, tedy které deníky a časopisy vycházely a za jakých okolností. V té době měl tisk mnohem větší vliv než dnes, kdy se do popředí přesouvají jiná média. Ukazuje i to, jak vypadalo vydání typické tiskoviny té doby. Samotný titul Praha jinak je rozdělený do dvanácti kategorií a vlastně tak vytváří takový magazín v knižní podobě.

Každá kapitola je uvedena krátkým textem, ve kterém ji krátce charakterizuje. Jedná se vlastně o rubriky, mezi které byly zahrnuty: první strana, z domova, ze zahraničí, ze společnosti, kultura, sport, zdraví, zábava, móda, černá kronika, nechybí ani černá kronika, inzerce a literární příloha. Velkým zdrojem při práci byla digitální knihovna Kramerius.

Praha jinak je plná více či méně kuriózních ukázek, nechybí ani politické, společenské a sportovní texty.

Ukázka z knihy Praha jinak

Nostalgická cesta několika desetiletími

Radim Kopáč (redaktor, editor, literární a výtvarný kritik) už spolu se Jakubem Šofarem (spisovatel, publicista) dali dohromady několik titulů, některé i na téma staré Prahy.

Autoři z dobového tisku nevybrali ty nejcennější texty a ilustrace. Hlediska výběru spíše cílila na to pobavit. Vznikla tak velmi hravá skládanka zábavných textů a obrázků, které zaručeně zvednou náladu. Kromě toho z textů můžete získat trochu lepší představu o životě doby první republiky. Bude bavit nejen milovníky dávných časů, Prahy, ale určitě si najde i řadu dalších čtenářů, které rozveselí třeba i kreativita tehdejších novinářů a ilustrátorů.

Slovart, 2020, 280 str.