Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Ariana Grande je pro mladou generaci velkou inspirací. V nakladatelské značce Ella & Max právě vyšla kniha jednoduše nazvaná Ariana Grande, s podtitulem naprosto nepostradatelná neoficiální příručka pro fanoušky superstar. Nenechte si ujít možnost vyhrát jeden ze tří výtisků.

Soutěž končí 29. listopadu 2020.

Ceny do soutěže věnovala nakladatelská značka Ella & Max.

ANOTACE

Ariana Grande, zpěvačka, která vyprodává stadiony po celém světě, není jen dlouhovlasá popová princezna – patří k největším světovým hvězdám s impozantním hlasem o rozsahu čtyř oktáv! Její písně zaslouženě dobývají nejvyšší příčky hitparád. Kromě toho je taky módní ikonou, herečkou, obchodnicí, bojuje za práva žen a podporuje lidi s odlišnou sexuální orientací. A přežila teroristický útok na jednom ze svých koncertů! Na prvním místě je pro ni rodina, k níž patří i sedm psů z útulku. Pokud si někdo myslí, že s ní může soupeřit, povězme slovy jedné z jejích skladeb: „Díky, další!“ Jaké byly její profesionální začátky, jak si postupně budovala hvězdnou kariéru a styl? Jaký je život v záři reflektorů a co by chtěla předat svým fanouškům? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v téhle knize plné fantastických fotografií, faktů i Arianiných inspirativních citátů a myšlenek.

Vydává nakladatelská značka Ella & Max.

Ukázka z knihy

