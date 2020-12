Mladý začínající lékař se raději nechá zaměstnat na lodi, než aby vstoupil do svazku manželského. A tak začíná jeho dobrodružství na přepravním parníku, které vás na 6 hodin pobaví a odvede myšlenky…

Richard Gordon není českým čtenářům neznámý, však první dvě knihy jeho doktorské série vyšly česky už na přelomu 60. a 70. let. Gordon vycházel z vlastních pestrých zkušeností medika a lékaře – včetně služby na parníku. Od 50. let, kdy byly jeho první knihy zfilmovány, se série rozrostla na 15 knih.

Doktor na moři je po příbězích ze studií druhým dílem a je považován za jeden z nejlepších. I pro mne to byla šťastná volba. Spojují se tu mé dvě záliby – suchý britský humor a historky odehrávající se na lodi. Možná je trochu honosné nazývat parník Lotos lodí, ale formálně ty necky plavidlem jsou. A díky Gordonově sebeironizujícímu humoru tu poznáváme těžkou realitu lodního lékaře uprostřed prostředí, kterému nerozumí, a lidí, kteří ho z půlky děsí, z půlky fascinují. Může diagnostikovat i pohledem: například kapitán Hoag, těžký případ narcismu, většina lodníků má rozvinutou hypochondrii a jeden tesař trpí deliriem tremens…

Lékař čelí svodům alkoholu na palubě i na cizokrajných pevninách – v brazilském Santosu ho dokonce důstojníci vytáhnou do nočního podniku. Jak si v něm ostýchavý doktůrek povede, to by vás rozhodně nenapadlo…

Martin Písařík. Foto: Radioservis

Načtení se ujal herec Martin Písařík a od té doby, co jsem ho viděla v Divadle Na Fidlovačce ve hře Cizinec, nepochybuji, že se zhostí role vykuleného jelimánka se ctí. Příjemně ale překvapil tím, jak v dialozích báječně rozlišoval jednotlivé lodní důstojníky a jinou verbež, takže bezpečně poznáte, kdy mluví Easter a kdy Hornbeam. Dokonce si tu užijete i liverpoolský přízvuk i lámanou angličtinu brazilských prostitutek…

Veselé i šílené historky z paluby i přístavů vám zaručeně vykouzlí úsměv na tváři, zaženou chmury a zkrátí dlouhou chvíli nejen během home office…

Originál: Doctor at Sea, 1953, překlad: František Gel, čte: Martin Písařík, režie: Hynek Pekárek, vydal: Radioservis, 2020, 6 hodin 23 minut