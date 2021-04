Nadváha a obezita patří mezi nejběžnější civilizační choroby – četnost těchto problémů však nijak nesnižuje jejich vážnost. Díky lepší osvětě a dostupnosti informací si většina lidí už uvědomuje, že kilogramy navíc nejsou nic, co by si musel člověk hýčkat. Zvlášť když jich je hodně. Co se s tím však dá dělat?

Doba přeje širokým pasům

Moderní doba přináší pohodlí. Technologie nám usnadňují (nebo rovnou berou) práci, kde to jen jde. Zejména pak tu fyzickou. K tomu nám navíc poskytují víc než dost nástrojů, jak se zabavit jinak než pohybovou aktivitou. Připočítejte k tomu špatné stravovací návyky a často otřesnou kvalitu průmyslově vyráběných či upravovaných potravin – a vážný problém je na světě.

V roce 2019 trpělo v ČR nadváhou či obezitou na 71 % mužů a 57 % žen. Zařadili jsme se tak mezi nejtlustší národy světa, čímž jsme navíc přišli o právo vysmívat se obyvatelům USA, kteří jsou tradičním terčem vtípků na toto téma. A to už je vážné.

Aby toho nebylo málo, zasáhla v minulém roce svět pandemie, která mnohé z nás uvěznila ve vlastních příbytcích a připravila nás i o tu trochu pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu, kterou jsme měli. Průběžné statistiky hovoří o tom, že procento lidí z nadváhou či obezitou ještě více vzrostlo.

To vše ale neznamená, že jsme jen nějakou obětí osudu a nemůžeme se svým stavem dělat. Naopak. Možností je dost. Stačí chtít.

Jak získat zpět zdravou postavu?

Hubnutí a udržení zdravé váhy spočívá na dvou pilířích:

Zdravé stravování

Dostatek pohybu

Stravování je na prvním místě nikoli náhodou, ale proto, že je pro dosažení úspěchu naprosto klíčové. Bez úpravy jídelníčku se úspěchy v hubnutí nedostaví. Představa, že si dopřeju bůček na sádle, zapiju ho kolou a pak to jednoduše vyběhám, je nesmyslná. Velmi aktivně žijící člověk s „rychlým“ metabolismem si může dovolit zahřešit, aniž by se to na něm projevilo. Ale pokud již trpíte problémy s váhou, je nutné začít s nápravou od lednice. Co vám pomůže?

Výživové poradenství

Na internetu najdete spoustu nesourodých informací, rad, tipů, zaručených diet a dalších poznatků, které mohou být zavádějící, někdy i vysloveně škodlivé. Pokud se vám z toho trochu točí hlava, může být vhodnou volbou vyhledat pomoc u výživového poradce, který se zaměří na vaše individuální potřeby.

Nejlepší výživová poradenství můžete najít podle recenzí zákazníků, ověřujte si zázemí společnosti a odbornost pracovníků. Nenechte se nalákat firmami, které nabízí poradenství pouze jako zástěrku pro prodej svých zaručených přípravků.

Dieta v krabičce

Nejste zrovna zdatní kuchaři nebo nemáte dostatek času věnovat patřičnou pozornost výběru a přípravě potravin a jídel a vaše snahy o hubnutí troskotají právě na těchto problémech? Zajímavým řešením (i když obvykle nikoli nejlevnějším) mohou být tzv. krabičkové diety. Firma, která se činností zabývá, vám v krabičkách dopravuje buď kompletní, nebo částečný jídelníček. Opět je třeba vybrat spolehlivého a ověřeného „dodavatele“ diety v krabičce.

Osobní trenér

Teď se dostáváme k druhému pilíři, kterým je dostatek pohybu. Trápí-li vás vážná nadváha či obezita, bude v počátku stačit, když do svého života zařadíte jakoukoli fyzickou aktivitu navíc. Nevrhejte se na cvičení moc zhurta, respektujte svůj zdravotní stav a kondici. I málo je vždy lepší než nic a přidávat můžete postupně. Jakmile seznáte, že vás pohyb baví a že byste chtěli pokročit na další úroveň, vyplatí se oslovit trenéra s prosbou o sestavení plánu.

Nemusíte si rovnou platit soukromého kouče, který vám bude k dispozici 24 hodin denně. Zkuste třeba navštívit nejbližší fitcentrum a oslovit zdejší trenéry. Zajisté vám rádi pomohou, nastíní možnosti a poradí nebo vás nasměrují k vhodnému a osvědčenému zdroji.

Ani jedno pro vás není vhodné? Začněte sami

Začít můžete také sami. Sportujte a dávkujte si pohyb postupně. Je pro vás zatím klasická jízda na kole příliš náročná? Zkuste uvažovat o pořízení elektrokola, díky kterému si můžete regulovat svůj stupeň zátěže podle vašeho uvážení.

