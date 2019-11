Podzim ještě neskončil a zima si už brousí drápky. Abychom si ji lépe užili, je skvělé podpořit pohodovou atmosféru i výborným jídlem. Soustu chutných a pestrých tipů najdete v nové Kuchařce pro zimní dny.

Kuchařka je rozdělena do kapitol: Polévky, Předkrmy a chuťovky, Hlavní jídla, Vánoce a Cukroví. Tohle období je spojené s typickými recepty, na které se těšíme celý rok. Nová kuchařka nabízí další varianty a nové možnosti pro obohacení jídelníčku. A že je opravdu z čeho vybírat. Jsou inspirované nejen lokální kuchyní, ale i zahraničím.

Pro zahřátí se bude hodit Nejlepší kuřecí polévka, Ukrajinská zelňačka nebo třeba Čočková polévka s uzeným. Z předkrmů stojí za vyzkoušení Terinka s červenou řepou a kozím sýrem, najdete tu i drink Věčné mládí, což si zaslouží vyzkoušet, no ne? Velmi chutné jsou Kuřecí kuličky s parmezánem i Rizoto s dýní. Ze svátečních receptů stojí za vyzkoušení Krůta s koňakovou omáčkou, která sváteční pohodu posune zase o kousek dál. U cukroví nejspíš nebudete vědět, čím začít. Že by Donniny kokosky, Milionářské sušenky, nebo třeba Křupavé tyčinky s oříšky? Už teď si můžete připravit Portugalský mandlový koláč nebo lákavý Hruškový koláč s mandlemi.

V receptech nechybí ani doba přípravy, u některých jsou uvedeny Prima tipy, které nabízejí různé varianty doplnění a vychytávky receptu.

Kuchařka pro zimní dny nabízí krásné zpestření obvyklých dnů, Protože se velmi často jedná o dobře dostupné suroviny, nebude problém, aby se stala oblíbeným zdrojem chutných receptů.

Kuchařku pro zimní dny vydala Euromedia v edici Esence ve spolupráci s FTV Prima a agenturou Solootions v roce 2019.

Jako bonus pro vás máme ukázku v podobě Koláče s kokosovou krustou.

Koláč s kokosovou krustou

Suroviny ( pro 8-10 porcí)

Doba přípravy: nad 60 minut + chlazení

Krusta:

90 g strouhaného kokosu, 1 lehce ušlehaný bílek, 55 g krupicového cukru

Náplň:

300 ml smetany ke šlehání (40%), 300 g kvalitní tmavé čokolády nasekané nadrobno, 4 žloutky, 2 lžičky kávového likéru (kahlúa)

1. Troubu předehřejte na 140 °C. Nepřilnavou rozevírací formu o průměru 20 cm (dno připněte do formy obráceně, spodní stranou dovnitř, vymažte máslem.

2. Promíchejte kokos, bílek, cukr. Směsí rovnoměrně vyložte formu do výše 4 cm po stěnách a dobře ji přitlačte. Pečte 40 minut nebo až zezlátne. Krustu nechte vychladnout.

3. Smetanu zahřejte téměř k bodu varu. Vsypte čokoládu a promíchávejte, až vznikne hladká směs. Nechte ji trochu vychladnout.

4. Do čokolády zašlehejte žloutky a likér, přeceďte přes jemné síto a vlijte do studeného korpusu. Dejte chladit nejméně na 6 hodin a krájejte na dílky.