Dvě naprosto rozdílné osobnosti se potkají v L. A. – uzavřený a nálomluvný Isaiah a užvaněná a horkokrevná Maritza a romantický příběh Winter Renshawové PS: Nesnáším tě, může začít.

Kdyby ona nenarazila do jeho Porsche, těžko by spolu alespoň začali mluvit. Takhle ale Maritza cítí, že mu něco dluží, a tak mu nabídne na týden svůj odvoz a svou společnost. Protože Isaiahovi se bezprostřední dívka líbí, nabídku přijme – s výhradami. Žádný vztah, žádná romantika, žádné lži a předstírání. Prostě kamarádství (s výhodami, protože tu chemii mezi sebou nemůžou ignorovat). Mají na to týden, protože pak jede Isaiah zpátky na misi, kam ho armáda pošle. Maritza ho ale donutí slíbit jí, že si budou psát – dopisy, tak jako za starých bezemailových časů…

Ve čtivé romanci z moderního, ale trošku chudšího Los Angeles můžete hádat, jestli vydrží jejich vztah-nevztah na dálku, nebo nechat se překvapit, jaké překážky si na pár autorka připravila, aby ten happy-end nepřišel moc brzy. Kdo má rád romance o protikladech (a se zasmušilými desátníky) tahle knížka je vyloženě pro ně…

Originál: P.S. I hate you, překlad: Žaneta Ziecinová, vydal: Beta, 2019, 270 stran