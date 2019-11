Herečka a zpěvačka Kateřina Winterová je v poslední době hlavně známá z televizního Herbáře. Staré časy v moderním hávu připomíná i její diář na rok 2020 – Zábavný kalendář.

Zatímco můžeme v televizi sledovat novou řadu Herbáře, začínáme se už připravovat na příští rok. Velmi originální verzi diáře si připravila Kateřina Winterová a promítla do něj lásku k tradicím a přírodě.

Zábavný diář je ideální pro milovníky nostalgie a přírody. Autorka do něj zahrnula různé staročeské tradice, pranostiky, ale nechybí i závan moderní doby: aktuální postřehy a zkušenosti z přírody.

To, že je Kateřina Winterová milovnicí přírody, snad není potřeba zmiňovat. Je to vidět na každém dílu seriálu, ale také v tomto praktickém diáři, se kterým můžete pracovat už od dnešního dne, tj. 25. listopadu.

„Nechala jsem se inspirovat starými kalendáři všelijakých zaměření, které v minulosti vycházely pro pobavení na celý rok. A co to vlastně ten kalendář je? Cituji ze Zemědělského kalendáře 1969: V roce 1489 byl vytištěn první český kalendář, a to v Plzni Mikulášem Štětinou. Kalendárium zde po církevním způsobu začínalo prosincem. V širším slova smyslu rozumíme kalendářem i zábavnou knihu, ve které kromě vlastního kalendáře (kalendária) bývají uveřejňovány různé zajímavé články, literární příspěvky, křížovky i hádanky, doplněné kresbami a fotografiemi,“ říká sama autorka hned v úvodu

Zábavný kalendář má pevnou vazbu, formát 13 × 21 cm. Z praktických věcí v něm najdetete týdenní kalendárium, přehled všech svátků, tradice, zvyky a pranostiky, významné a žertovné dny, tabulku sběru bylinek, ale také dostatek místa na poznámky. Pokud by nestačil úzký řádek ke dni v týdnu, dají se psát další poznámky na vedlejší straně. Nechybí ani látková záložka, poutko na propisku a papírová kapsa na drobnosti.

A za zmínku stojí rozhodně i citát na papírovém pásku přes diář: „Není důležité jen to, co je nové, ale i to lety prověřené.”

Při hledání vhodného diáře chceme, aby splňoval funkční potřeby, tedy aby se s ním dobře pracovalo a plánovalo. Zábavný kalendář Kateřiny Winterové je přesně takový, a navíc nabízí bonus nádherného naladění se na každý den, kdy po diáři sáhneme. A to vůbec není k zahození. Zábavný kalendář na rok 2020 vydalo Presco Group.