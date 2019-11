Knižní hit se třemi pokračováními je v takové čtenářské oblibě, že se krom divadelního dočkal teď i filmového zpracování. Jak v Divadle Na Jezerce, tak i ve filmu se námětu chopili skvěle.

Příběh rodiny potomků českých šlechticů, kteří po revoluci získají zpátky rodinný zámek Kostka včetně personálu a musí barák udržet v chodu, hraje totiž na strunu památekmilovných Čechů. Tatínek Frank, maminka Vivien a Jejich dcera Marie se tady musí popasovat s ansámblem jako z panoptika: kastelán, který nesnáší turisty, hospodyně přihýbající si z domácí ořechovky, hypochondr údržbář…

Musím se přiznat, že jsem si Elišku Balzerovou nedovedla představit jako paní Tichou, měla jsem ji spjatou s postavami elegantních dam. Ale coby lehce nalitá babka byla naprosto přesvědčivá. Pavel Liška jako pan Krása téměř nad hrobem svými varhanními chorály marodů pobavil celý sál, Martina Pechláta bych na prohlídce potkat nechtěla. (Ale kamera, a obzvlášť letecké záběry zimního zámku, dokázala tak navnadit, že kdyby nebylo mimo sezonu, nějaký hrad bychom hned navštívili.) Hynek Čermák v milé roli ustaraného tatínka je překvapivě málo sprostý (v porovnání s divadelním protějškem v podobě Jana Hrušínského kdykoli, kdy se dozvěděl výši účtů…).

Ale srovnávat je ošemetné. Vivian v knize i v divadle má být rodilá Američanka, která bojuje s češtinou, kdežto Tatiana Dyková nemá ani přízvuk, zato bojuje se zimou a s touhou vrátit se do New Yorku.

Ivona Stolařová coby Marie je roztomilá, ale kdybyste nečetli předlohu, nepoznali byste, že to má být hlavní postava. Ono ale převést lehce sarkastický deník není nic snadného. Anna Polívková v divadle jako Marie občas glosuje šílené situace své rodiny (a má malou roličku jako mrknutí pro diváky), Jiří Vejdělek v roli scénáristy ale příběh lehce překopal. Už to prostě není sarkastické Mariino vyprávění o balancování své šílené rodiny nad bankrotem, jako spíš milý příběh o tom, jestli být chudý a šťastný na zámku, nebo bohatý a nešťastný v Americe.

Zasmějete se, dostanete chuť na domácí koblihy a budete se těšit na sníh. A dokonce i Olin s Laďou budou, byť v jiné inkarnaci. Ideální vánoční film.

Scénář: Jiří Vejdělek

Režie: Jiří Vejdělek

Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška, Zdeněk Piškula, Tatiana Pauhofová, Zdenka Procházková, Petr Nárožný, Dana Syslová a další

Oficiální stránka filmu: https://www.falcon.cz/film/posledni-aristokratka/