Padající listí znamená konec grilovaček a oslav venku? Není žádný důvod přesunovat se do tepla domovů, podzimní čas nabízí skvělé možnosti na uspořádání té nejlepší venkovní garden party. Navíc si můžete s přáteli užít chvíle na čerstvém vzduchu při hraní her, pouštění draků a děti se vydovádí při opékání buřtů a pečení brambor. Co by nemělo při podzimní venkovní party chybět a co je nutné přichystat?

Na gril nebo na oheň

Kus masa na gril a guláš v kotlíku nad ohněm? Podzimní menu musí nasytit a zahřát. Nebojte se proto experimentovat. Děti si zřejmě vystačí u ohně se špekáčkovou klasikou doplněnou o pečené brambory, jablko v alobalu, případně pečený banán, ale dospělým připravte zajímavější menu. Maso na gril připravte z krkovice, kotlet, ale nebojte se ani bůčku s velkou dávkou česneku a pálivé papriky. Pro kotlík je ideální guláš, maso s fazolemi a vínem nebo různé kombinace maso-zeleninových jídel s přídavkem papriky na zahřátí.

Myslete na nepřízeň počasí

Kromě jídla a pití je nutné myslet i na možnost zhoršení počasí a povětrnostních podmínek. Rozhodně není třeba kvůli předpovědi počasí rušit oslavu, stačí si vypůjčit stan v půjčovně párty stanů Praha . Kvalitní zázemí umožní slavit až do brzkých ranních hodin bez strachu ze zimy nebo deště, což oceníte vy i vaši hosté.

Posezení u ohně i ve stanu

Zatímco děti budou do pozdních hodin pobíhat kolem ohně, vy kromě stanu jistě oceníte možnost sednout si s nejlepšími přáteli na lavice, abyste si mohli povídat, nebo zahrát prší. Neocenitelné jsou v tomto tzv. pivní sety. Jedná se o dvě lavičky spojené dřevěným stolem, které jsou stabilní a vhodné k venkovnímu posezení. Pronajmout pivní sety si lze stejně jako stany v půjčovně.

Teplé nápoje i teplé dezerty