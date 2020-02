Divadelní představení, které je předlohou úspěšného loňského filmu, stojí za to vidět. V autentickém prostředí zaprděné a špatně větrané společenské místnosti Masarykova nádraží máte pocit, jako byste byli přímými účastníky schůze. (Však se tam také opravdové schůze konají.) Až teprve na místě zjistíte, že je pravda všechno to, co se o hře říká. Že se budou skvěle bavit hlavně ti, co nikdy na žádné takové schůzi nebyli a netuší, jak moc je ze života…

Bytový dům se kapku rozpadá a nutně potřebuje opravu. Jsou takoví, co to chápou a jsou připraveni hlasovat pro. Pak jsou tu takoví, kterým je to jedno, a pak ti, kvůli kterým jde všechno do kytek…

Foto: Facebook Vosto5

Musím přiznat, že jsem nebyla nestranná a fandila předsedkyni výboru – ukočírovat smečku individualit a idiotů není žádný med… zvlášť když partají není víc než deset, všichni se navzájem znají a vědí, že se budou potkávat dalších dvacet let. Přes všechnu snahu ale vypjatá situace může napnout úsilí o asertivitu až za hranici prasknutí…

Obzvlášť při jednání s takovými lidmi: bábou, která monitoruje všechny příchody a odchody sousedů. Ženskou, která do všeho rýpe a opravuje správné znění, ale sama by do výboru nešla. Dědkem, který naprosto přesně ví, že za jeho časů nebyly žádné hypotéky zapotřebí, a dokud tu bude, nebudou ani tady. (Leckoho v sále asi napadlo stejné řešení, a tím je krumpáč doprostřed čela…) Nebo bábou, která vše bojkotuje, ačkoli v domě ani nebydlí, jen svůj byt pronajímá…

Jistě, hra měla vtipné momenty, třeba v osobě podivínského pana Švece, nebo lehce mafiánského správce, co má na všechno „takovou šikovnou firmičku…“. Ale úsměvné momenty vzápětí vystřídá zamrazení, jak vycházejí najevo pravé povahy a názory zúčastněných, jak získává navrch frustrace z nemožnosti se pohnout z místa.

VOSTO5: Společenstvo vlastníků – trailer – Horváthová from Vosto5 on Vimeo.

Představení Společenstvo vlastníků je každopádně zážitek, na který budete ještě dlouho myslet…

Délka představení: 85 minut

Premiéra: 7. 10. 2017 v Kasárna Karlín v Praze v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu

NÁMĚT, SCÉNÁŘ A REŽIE: Jiří Havelka

DRAMATURGIE: Martina Sľúková

HRAJÍ: Zdeněk Mucha/Jano Sedal/Petr Kavan, Andrej Polák, Renata Prokopová, Hana Müllerová, Ondřej Bauer, Lenka Loubalová, Halka Je. Třešňáková/Martina Sľúková, Petr Prokop, Ondřej Cihlář, David Dvořák, Zdeněk Pecha, Anna Kotlíková, Patrik Holubář, Václav Poul, Franta a Eda Prokopovi

Oficiální stránka: http://vosto5.cz/repertoar/spolecenstvo-vlastniku/