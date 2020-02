Hledáte opravdu levnou letenku? Právě díky internetu se dostanete dokonce k levným letenkám do exotických destinací. Ale samozřejmě můžete cestovat tam, kde zrovna budete mít chuť. Je to vždy jen o tom, umět si vyhledat tu nejlepší nabídku. K tomuto účelu slouží nejrůznější vyhledávače letenek. Pokud máte rádi své pohodlí, můžete získat také slevy na zájezdy u cestovních kanceláří. To vše opět díky internetu. Pojďme si o tom nyní říci něco více.

Foto: www.freepik.com

Vyzkoušejte vyhledávače letenek

Vyhledávače letenek jsou tady od toho, aby vám ušetřily peníze. Jednoduše si můžete zobrazit všechny spoje na vámi vyhledávané trase, a tak získat přehled o tom, kdo je nejlevnější. Zdaleka neplatí, že nejlepší nabídku musí mít nutně nízkonákladová společnost. Také standartní aerolinky mnohdy nabídnout zajímavou cenu, třeba v rámci doprodeje zbývajících míst letadle. Ale je zde také celá řada akčních nabídek, které se čas od času běžně objevují. Někdy získáte doslova letenky za babku , což platí zejména pro evropské destinace, kde absolutní ceny nejsou tak vysoké. Můžete ale natrefit také na chybnou cenu, takzvané error fare, kdy často letíte doslova za pohádkovou cenu. Tyto situace už jsou ale samozřejmě vzácnější a nejsou příliš určeny těm, kdo potřebují svou cestu trochu plánovat.

Kdo ale zkrátka potřebuje odletět na dovolenou v konkrétním termínu, což platí asi pro většinu z nás, tak pokud využijete vyhledávačů letenek, můžete velice jednoduše zadat základní požadovaná kritéria, jako:

Odkud a kam letíte

Datum odletu a datum návratu

Konkrétní vyhledávač vám potom zobrazí seznam spojů, jak jsme zmiňovali výše. Je už jen na vás, který si vyberete. Můžete vybírat podle počtu přestupů, podle ceny, nebo podle kombinace těchto faktorů a třeba také výhodnosti cílového letiště. V mnoha destinacích totiž můžete vybírat z více letišť, kdy některé mohou mít horší dostupnost hlavních dopravních uzlů. Je to tedy vždy zejména o vybalancování konkrétních potřeb a ceny.

Pomoci vám mohou rady od cestovatelů

Pokud hledáte levné letenky, můžete se poohlédnou také po cestovatelských webech, kterých je na českém internetu hned několik. Je tady také řada blogů, kde si cestovatelé navzájem radí. Na cestovatelských webech vycházejí články o konkrétních destinacích, kde se můžete dozvědět tipy mimo jiné také na to, jak sehnat do dané destinace letenky levně . Díky vyhledávačům letenek potom můžete tyto ceny porovnat, zda odpovídají informacím, které jste se dozvěděli a zda jste tedy skutečně našli dobrou nabídku.

Pozor na poplatky leteckých společností

Je to typické zejména pro nízkonákladové společnosti, přičemž se určitě hodí na to upozornit. Můžete se totiž setkat s tím, že v ceně letenky může chybět celá řada drobností. Může se jednat například o:

Příplatek za odbavené zavazadlo

Příplatek za stravu

Zatímco to druhé může být hlavně u krátkého letu docela banalita, jídlo si jednoduše nemusíte koupit, tak v případě příplatku za zavazadlo odbavené do zavazadlového prostoru, to může být docela nepříjemné překvapení. Jednoduše u některých nízkonákladových leteckých společností máte v ceně pouze kabinové zavazadlo, které si berete s sebou. Dobře se proto před koupí letenky seznamte s tím, co je v ceně zahrnuto je a co nikoliv.

Ušetřit můžete také na dovolené s cestovkou