Eva Francová je známá svým přístupem k receptům, které jsou propojeny s přírodou a zdravím. Tentokrát přichází s kuchařkou Sladkosti ze Svatojánu.

Neobvyklé recepty Evy Francové jsou určeny pro všechny, kteří chtějí změnit svůj způsob stravování. Vyzkoušet nové kombinace a nahradit suroviny za vhodnější variantu. Budou chutnat nejen vegatariánům a veganům.

Eva Francová se v nové kuchařce nezdržuje žádnými dlouhými úvodními pasážemi. Po krátkém úvodu, ve kterém zmiňuje důležitost snižování množství přidaného cukru, hned pěkně k tomu podstatnému, o co jde především. A totiž o recepty. A že jich je pěkná dávka.

Od jara do zimy

Recepty jsou rozdělené podle ročních období. Chybí v nich bílý rafinovaný cukr, pro doslazení sahá po surovinách jako je rapadura, třtinový cukr nebo kokosový cukr. V receptech nenajdete ani příliš bílé mouky. Místo ní hodně využívá celozrnnou špaldovou. Také v kuchařce nenajdete živočišné produkty jako jsou tuky nebo vejce. Vše je nahrazeno rostlinnými produkty.

Mlsání bez výčitek

Eva Francová se snažila, aby mlsání bylo co nejvíce chutné a přitom člověka netrápily výčitky. Některé suroviny nejspíš nebudete mít doma, ale návštěva obchodu se zdravou výživou by to měla vyřešit.

Mezi recepty najdete v každém ročním období dezerty pro různé příležitosti. Na jaře to jsou Velikonoce, v zimě zase nějaké to cukroví. Základem je spousta různého ovoce, ořechů a koření. Autorka se soustředí na lokální ovoce a zeleninu, i když se ani úplně nevyhýbá exotickým potravinám.

Spousta zajímavých variant a nečekaných chutí

Vyzkoušet můžete obvyklejší kombinace, ale také méně časté. Ze zeleniny využívá například cuketu, řepu. Najdete recepty jako Výborná třešňová bublanina, Svěží crumble s jahodovým krémem nebo třeba také Meruňkový koláč s makovou drobenkou a Jemný koláč s makadamovým agarem a borůvkami.

Recepty nejsou nijak komplikované, ostatně jejich popis většinou zabírá jen pár řádků. Snadno podle nich může vařit i začátečník.

Po Kuchařkách ze Svatojánu a Roku ve Svatojánu připravila Eva Fancová pořádný příděl sladkých a přitom zdravých receptů.

Z dílny autorky pocházejí nejen pestré a voňavé recepty, ale i fotografie v kuchařce a kresby.

Pro milovníky stylu Evy Francové je třeba zmínit, že právě Sladkosti ze Svatojánu (Motto), jsou prvním dílem plánované řady. Snad už na jaře vyjde titul Polévky ze Svatojánu, a pak Luštěniny, Zeleninová jídla a Saláty.