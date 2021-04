Máme pro vás několik jarních receptů, které je ideální připravit z kvalitních surovin. Jako dezert jsme pro vás připravili žemlovku ze zbytku mazance.

Polévka ze zeleného chřestu s ovčím sýrem

Zelený chřest je naprosto delikátní záležitostí. Připravit si můžete chřestovou polévku, provoněnou cibulí, česnekem a bílým vínem, kterou jsme zjemnili smetanou a posypali hoblinkami tvrdého ovčího sýru. Se zeleným chřestem se výborně pracuje, skvěle chutná a navíc je velmi výživný. Z prospěšných látek můžeme uvést vysoký obsah kyseliny listové, která podporuje krvetvorbu a správnou funkci srdce a cév.

Počet porcí: 4 porce Doba přípravy: 50 minut Náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience: 10 stonků zeleného chřestu, 1 střední cibule, 3 stroužky česneku, 100 ml bílého suchého vína, 500 ml zeleninového vývaru, 200 ml smetany, 50 g tvrdého ovčího sýru, 50 g másla, cukr, sůl, pepř, čerstvý kopr

Postup: Čerstvý zelený chřest zbavíme zdřevnatělých konců. A rozkrájíme na menší kousky. Špičky chřestu můžeme odložit a nechat na dozdobení polévky. Na rozpuštěném másle restujeme najemno nakrájenou cibulku do sklovata, poté přidáme nadrobno nakrájený česnek. Nakonec přidáme překrájený chřest a opět chvíli restujeme. Chřest zalijeme vínem, které necháme svařit na polovinu. Poté přilijeme vývar se smetanou a vaříme cca 20 minut. Polévku rozmixujeme do hladka s máslem a dochutíme solí, pepřem a cukrem. Polévku můžeme přecedit. Polévku dokončíme hoblinkami sýru, orestovanými špičkami chřestu a nasekaným koprem.

Pečené ředkvičky s mátou a tymiánem

Ředkvičky jsou skvělé a nemusíte je dávat jen na chléb nebo do salátu. Připravte si lehkou večeři nebo svačinu. Nakrájejte je na půlky, vložte je na plech a přidejte šťávu z citronu a olivový olej a dochuťte podle potřeby solí a pepřem. Jakmile se dopečou, zasypejte je čerstvě nasekanou mátou. Proč byste neměli zapomínat právě na ředkvičky? Kromě obsahu řady vitaminů (E, D, C, B6, betakaroten aj.) a minerálů (sodík, železo, mangan aj.) mohou působit proti nadýmání a žaludečním obtížím. A hlavně si na nich pochutnáte.

Počet porcí: 4 porce Doba přípravy: 40 minut Náročnost: *

Ingredience: 300 g ředkviček, 1 citron, 50 ml olivového oleje, čerstvý tymián, čerstvá máta, sůl, černý pepř

Foto: Akademie kvality

Postup: Ředkvičky rozkrájíme na poloviny a vložíme do pekáče s pečicím papírem. Poté přidáme citronovou šťávu, olivový olej, sůl a pepř. Vše dobře promícháme a nakonec posypeme lístky tymiánu. Pekáč vložíme do předehřáté trouby na 200 °C a pečeme cca 15 minut do měkka. Nakonec ředkvičky posypeme čerstvě nasekanou mátou a můžeme podávat se slaným, měkkým tvarohem.

Smaženka s uzeným kachním prsem

Z kachního masa můžete připravit jídlo, které bude výživné, pikantní a zároveň odlehčené. Tento recept zvládne i úplný začátečník. Rozpečete si krajíce chleba, pomažete je kremžskou hořčicí a pokladete na ně vaječné omelety. Pak přijdou samozřejmě na řadu plátky uzeného kachního prsa posypané jedlými klíčky, které dodají pokrmu hodně vitaminů a minerálů. Lákavě vyhlížející obložený chléb ještě zakápnete svěžím domácím dresinkem.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 35 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience: 4 vejce, 4 lžíce strouhanky, 4 plátky chleba, 1 ks uzeného kachního prsa, kremžská hořčice, jedlé klíčky sůl, černý pepř, olivový olej, citron, hořčice plnotučná

Postup: Vejce děláme po porcích. Jedno vejce rozšleháme se solí, pepřem a strouhankou. Přidáme lžičku vody a uděláme omeletu, kterou přehneme v půli. Na rozpečený plátek chleba natřeme kremžskou hořčici a nahoru položíme smaženku. Dozdobíme jedlými klíčky a tenkými plátky kachního prsa. To celé zakápneme dresinkem, který si vyrobíme smícháním jedné lžičky plnotučné hořčice, trošky citronu, soli a pepře. Za stálého míchání pomalu přilijeme olivový olej.

Žemlovka z mazance s vanilkovou zmrzlinou a meduňkou

Mazanec nemusíte připravovat jen na Velikonoce. Strachy, že ho celý nezpracujete, vyřeší tato varianta žemlovky. Obohatili jsme ji o pořádnou dávku tvarohu, zkaramelizovaná jablíčka, rozinky máčené v rumu a voňavou skořici s vanilkou. Přidat můžete i vanilkovou zmrzlinu a pokrm korunovat lístky meduňky.

Počet porcí: 6 porcí, doba přípravy: 90 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience: 1 mazanec, 6 jablek, 750 ml mléka, 3 vejce, 70 g cukru krupice, 500 g tučného tvarohu, 120 g másla + na vymazání formy, 100 g cukru moučka, 150 g rozinek, vanilkový lusk, rum, skořice

K podávání: vanilková zmrzlina čerstvé lístky meduňky

Postup: Rozinky zalijeme rumem a necháme je máčet. Poté do mísy vložíme tvaroh, 50 g rozpuštěného másla a 100 g moučkového cukru. Vše dobře promícháme. Oloupaná a jader zbavená jablka nakrájíme na plátky a opečeme na pánvi se 40 g másla. Můžeme udělat na dvakrát. Před otočením je můžeme zlehka posypat cukrem, aby zkaramelizovala. Do velké mísy nalijeme mléko, přidáme 3 vejce, vanilku, 70 g cukru krupice a dobře promícháme metličkou. Do směsi vkládáme 1 cm tenký plátek mazance a necháme pořádně nasáknout. Plátky klademe do předem vymazaného pekáče. Když je dno pekáče zakryté plátky mazance, uděláme další vrstvu z plátků jablek, které poté posypeme skořicí. Slijeme rozinky a položíme je na jablka. Nalijeme a rozprostřeme trochu tvarohu. A položíme další vrstvu namočeného mazance. Vrstvy opakujeme, až skončíme poslední vrstvu mazancem. Na tuto poslední vrstvu rozdělíme poslední část másla, cca 40 g. Žemlovku vložíme do předehřáté trouby na 170 °C a pečeme zhruba 30 minut, aby mazanec byl seshora zlatavý. Žemlovku podáváme s vanilkovou zmrzlinou a čerstvými lístky meduňky.

Zdroj: Akademie kvality