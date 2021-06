Online nakupování dnes není žádnou novinkou. Přesto však někdy u nákladnějších položek váháme, jestli není lepší si je prohlédnout a případně i osahat naživo. Pokud uvažujete o koupi šperků přes internet, dali jsme pro vás dohromady několik zásadních doporučení. Když se jimi budete řídit, nemusíte mít z kupování klenot na dálku obavy.

1. Najděte si prověřené prodejce

Nalezení spolehlivého obchodníka je první krok k úspěchu. Jak ale na to? Vyhledávejte si hodnocení internetových obchodů. Dozvědět se tak můžete i mnohem víc než jen to, zda třeba vámi vyhlídnuté zlaté náušnice dostojí svým specifikacím na e-shopu. Uvidíte, jestli online klenotnictví poskytuje také poradenství, jestli je komunikace s ním příjemná nebo jak rychlé bylo doručení klenot.

2. Chtějte vidět reálné fotky produktů

Důležité je prohlédnout si skutečný produkt na profesionálních fotkách, ne pouhou vizualizaci. Tak by vás mohl šperk zklamat. Výjimkou samozřejmě je, pokud si necháváte vyrobit například zásnubní prsten na míru. V tom případě je už z povahy věci nemožné dopředu vidět něco, co bude existovat jen v jednom jediném provedení.

3. Zjistěte, jestli prodejce poskytuje certifikát pravosti

Jako další garance dobré kvality vám může posloužit také certifikát pravosti, který většina solidních šperkařů ke svým produktům přikládá. Navíc si u stříbrných a zlatých šperků můžete, jakmile dorazí, zkontrolovat i punc – u nás je od určité (poměrně nízké) hmotnosti povinný a jednotný. Používá se nejčastěji 925 pro stříbro, 585 pro 14karátové a 750 pro 18karátové zlato.

4. Ověřte si, jestli vám vyhovuje velikost či rozměry šperku

Když už máte svůj šperk vybraný, je dobré ještě jednou zkontrolovat jeho velikost. Ta vás bude zajímat především u prstenů a náramků, aby vám šperk dobře seděl. Rozměry kamene či přívěsku nebo délka řetízku jsou zase důležité, aby odpovídal vašim představám.

5. Pohlídejte si možnost bezplatné výměny nebo vrácení šperku

Na co určitě nezapomínejte je to, aby prodejce umožňoval šperk snadno vrátit nebo vyměnit, když s ním nebudete spokojeni nebo vám nesedne. Touto možností solidní klenotnictví nic neztratí, ale zákazníky to utvrdí v tom, že jde o obchod, kde chtějí nakupovat– když se totiž výběr úplně nepovede, máte možnost to jednoduše napravit.

6. Zkontrolujte, jak je to s dopravou

Šperky nejsou obvykle zrovna levnou záležitostí a spousta obchodníků si to samozřejmě uvědomuje. Proto se najde mnoho z nich, kteří svým zákazníkům vychází vstříc a dodání šperku je už zdarma. Není to sice rozhodujícím faktorem, ale když takový e-shop najdete, určitě vás to potěší.

Na závěr se hodí uvést jeden dobrý příklad online obchodu se šperky – ateliér KLENOTA je českou značkou, která ctí tradice a přitom jde s dobou. Odborníci z KLENOTA vám vzkazují: „V prodeji spojujeme výhody online prostředí a osobního přístupu. Internet nám i našim zákazníkům poskytuje velkou svobodu a pružnost. Online umíme zařídit veškerý potřebný servis a pomoc.“

Vyberete si svůj příští kousek přes internet?