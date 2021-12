I když právě nemilujete sladké snídaně, vánočka může být právě tou výjimkou, kterou si pravidelně každoročně dopřáváte. Konzumace vánočky patří mezi naše tradice. Poradíme, jak si připravit skvělou vánočku.

Kynuté pečivo možná někoho odradí od přípravy, ale s několika radami není čeho se bát. Na co se zaměřit? Důležitá je kvalita surovin, dobré vzejití kvásku a důkladné vypracování těsta. Musí totiž být dobře propojené, hladké a nelepivé. Jistěže existují vánočky pletené z několika pramenů, ale když si upletete jednoduchý cop, bude chutnat stejně skvěle.

Dokonalá vánočka

600 g hladké mouky, 150 g cukru, 1/4 l mléka, 30 g droždí, 1 vejce, 120 g másla, hrnek rozinek, lžička soli, lžička sádla, špetka muškátového květu, lžička nastrouhané kůra z citronu, hrst sekaných mandlí, 1 vejce na potření

V míse si smícháme trochu cukru, droždí a trochu mléka a vytvoříme si čerstvý kvásek, který necháme chvíli vzejít v teplém prostředí. Postupně jej pak zapracujeme do mouky, přidáme vajíčko, zbytek vlažného mléka i cukru, rozpuštěné máslo, sádlo, citronovou kůru, muškátový oříšek, rozinky a sůl. Důkladně vypracujeme nelepivé těsto. Může to chvíli trvat, ale výsledek se vyplatí. Hotové těsto necháme kynout na teplém místě. Po vykynutí si těsto rozdělíme na 9 stejných částí, potom rozdělíme na 4, 3 a 2 díly. Ze všech vypracujeme dlouhé válečky, které postupně propleteme. Pokud se na pletení necítíte, vytvořte si pouze 6 válečků, z nichž postupně vytvořte 2 copánky a uložte je na sebe. Ať tak nebo tak, vše pro jistotu přichytíme špejlemi, aby se dílo nevzhledně nerozpojilo. Vánočku potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme plátky mandlí. Pečeme zhruba 40 minut na 160 °C. Aby byla vánočka dobře propečená, pro jistotu do ní píchněte špejlí. Případně dopečte, dokud nebude špejle po vytažení suchá a čistá. Krásné Vánoce!

Tip: Pokud byste rádi začali využívat bio potraviny, měli byste vědět, že celý tento recept je možné připravit z bio surovin. Více informací najdete na stránkách myjsmebio.cz.