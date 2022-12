Po delší době pro vás zase máme soutěž o audioknihu. Tentokrát se jedná titul Kateřiny Dubské Člověk Gabriel. Vyhrajte jeden ze dvou balíčků.

Příběh který pohladí po duši. Zaposlouchejte se do audioknihy namluvené Josefem Kubáníkem ve fascinujícím a silném vyprávění příběhu člověka, který se díky lásce vzdal svých rodinných pout a rozhodl se žít mezi lidmi, kterým nerozuměl a oni nerozuměli jemu.

Soutěž končí 27. prosince 2022.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Kateřina Dubská: Člověk Gabriel

Zaposlouchejte se do fascinujícího a silného vyprávění člověka, který se díky lásce vzdal svých rodinných pout a rozhodl se žít mezi lidmi, kterým nerozuměl a oni nerozuměli jemu. Příběh plný lásky, koní, hlubokého porozumění vůči přírodě a dění mezi nebem a zemí. Nechte se unést spolu s člověkem Gabrielem do Evropy přelomu 19. a 20. století, do dob zdánlivě idylických, kdy čas ještě plynul zcela jinak.

Vydává Cosmopolis, délka: 12:11:47, 349 Kč.

