Ve vánočním příběhu „Přání k mání“ režiséra Víta Karase se humor a nadsázka českých pohádek setkává s láskou a citovými kotrmelci romantických komedií. Hlavní hrdina filmu – teenager Albert – si může nechat splnit jedno velké přání. Jak by ale mělo vypadat, aby to bylo to pravé? Rodinný film plný Vánoc, kouzel a zábavy vtrhne do kin o prvním adventním týdnu.

Přání k mání se odehrává v předvánočním období a vrcholí právě na Štědrý den. Jitka Čvančarová a Martin Myšička hrají rodiče ústřední postavy, kteří pracují jako kouzelnické duo v místním varieté.

„Když máš doma kouzelníka a byt po strop narvanej kouzlama, tak už prostě na žádnej zázrak nevěříš,“ říká Jitka Čvančarová v roli Albertovy maminky.

„Kouzla a zázraky existujou,“ oponuje Martin Myšička v roli Albertova tatínka.

Provází je vzájemné potyčky, romantika i realistický pohled na kouzla.

Humor, nadsázka i citové kotrmelce

„Není to klasická pohádka, nejsou tu hrady, draci, princezny ani princové,“ přibližuje režisér Vít Karas a pokračuje: „Přání k mání je vánoční příběh s trochou kouzel, která ožívají v reálném světě. Pro mě je to návrat k filmům, jakými byl třeba Pan Tau nebo Lucie postrach ulice.”

Tvůrci filmu připravili osobitý styl, spoustu fantazie a výraznou výpravu. Prostředí dotváří pouťové maringotky, ruské kolo, příběh diváky zavede do oslnivého luxusního hotelu a také do magického světa kabaretů.

Diváci se na film budou moci podívat už jako na závěrečný film letošního ročníku festivalu Juniorfest. První diváci ho tedy budou mít příležitost vidět už 11. listopadu, zhruba měsíc před oficiální premiérou. Ostatní diváci budou moci zavítat na Přání k mání do kin od 7. prosince 2017.

Obsah filmu podle distributora, společnosti Bontonfilm

Teenager Albert je zoufale a naprosto jednostranně zamilovaný do sestry svého nejlepšího kamaráda Emana. Jenže Johana, jež si říká Žoán a touží studovat na francouzské Sorbonně, o něj vůbec nestojí. Alberta tedy čeká boj o srdce vysněné dívky, do toho musí čelit nečekané rozmíšce svých rodičů, kteří jsou kouzelníky v místním varieté, a pak se to stane: Za dobrý skutek si může říct jedno přání, které mu slíbí splnit kouzelný dědeček. Podle všeho to opravdu funguje, jenže jak s tím jedním přáním co nejlépe naložit? Jak jej lehkomyslně nepromarnit? Navíc mu jej chce vyfouknout povrchní floutek, školní lamač dívčích srdcí, syn místního boháče a výstředního hoteliéra Bosáka. Začíná cesta za velkým rozhodnutím plná překážek a svodů.

Hrají: Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Filip Antonio, Lukáš Březina, Michaela Pecháčková, Jan Maršál, Jan Vondráček, Simona Babčáková, Milan Šteindler, Zuzana Onufráková, Jan Přeučil, Vanda Hybnerová, Václav Neužil, Václav Chalupa, Marika Procházková, Lukáš Příkazský, Ivan Romančík, Marian Slovák, Lukáš Latinák

Doporučená přístupnost: od 12ti let

Zdroj: TZ Bontonfilm