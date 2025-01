Jako první soutěž letošního roku pro vás máme lahůdku Řeka zázraků od televizního moderátora a populizátora vědy Vladimíra Kořena. Vyhrajte dva výtisky této knihy.

Dlouholetý televizní moderátor a popularizátor vědy je známý hlavně z oblíbené populárně naučné show Zázraky přírody, která patří v České televizi už 15 let k hlavnímu sobotnímu programu se sledovaností kolem milionu diváků. Má za sebou také projekty Tajemství vody, Živé srdce Evropy nebo Planeta Věda. 15 let byl součástí zpravodajství ČT. Za svou televizní práci získal cenu Česká hlava nebo čestnou medaili Vojtěcha Náprstka Akademie Věd ČR. V období 2010–2020 byl také úspěšným starostou města Říčany. Během řízení města se dostal mezi 100 nejvýraznějších inovátorů střední a východní Evropy. Je členem správní rady Nadace Partnerství, přičemž je tváří soutěže Strom roku. Jeho manželkou je mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová, s níž má čtyři děti. Vždy choval respekt k literatuře a u příležitosti svých padesátin přichází se svou knižní prvotinou.

Soutěž končí 20. ledna 2025.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství KAZDA

ANOTACE

Kniha povídek Řeka zázraků nabízí čtení pro každého, kdo má rád život. Jako proud divoké řeky vás provede padesáti lety života televizního moderátora, redaktora zpravodajství, starosty města Říčany, člena správní rady Nadace Partnerství, tváře soutěže Strom roku, manžela mezinárodní šachové mistryně a otce čtyř dětí – Vladimíra Kořena. Nejspíš budete překvapeni, co všechno Vladimír ukrýval před světem. Při vyprávění příběhů postupuje tvořivě, něžně a citlivě, aby nám všem ukázal radosti i strasti života. Z povídek je cítit láska k bytí, přírodě i lidem. Příběhy se rodí mezi domy lázeňských Teplic, mezi horami Českého středohoří, mezi skalami kokořínského a řepínského dolu. Projdete se velínem zpravodajství České televize i kanceláří říčanské radnice. Zažijete jízdu oranžovým trabantem nebo červenou škodovkou včetně nesčetných nehod. Dotknete se významných okamžiků naší historie od vítězství českých hokejistů v Naganu po útok na mrakodrapy v New Yorku. Ale budete také u narození čtyř dětí, a též u mužského porodu. Poznáte drama šachových i životních partií. Hlavně se ale budete procházet po břehu nádherné řeky Ohře, která se během padesáti let osudově mění. Je to procházka, která stojí za to.

Nakladatelství KAZDA, 272 str., 449 Kč

Přečtěte si ukázku z knihy.

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.