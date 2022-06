Tentokrát spolu s Nakladatelským domem Grada rozdáváme po jedné knize. První výherce vyhraje titul Petrásková Jana: Základy realistické kresby – 2., rozšířené vydání, Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Druhý vylosovaný získá knihu Theresy Cheungové: Umění vykládat sny, Průvodce krajinou vašich snů. Na třetího výherce čeká kniha Carolyn Dunsterové: Nasucho, Pěstujeme a sušíme květiny pro moderní aranžmá.

Soutěž končí 15. června 2022

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Petrásková Jana: Základy realistické kresby – 2., rozšířené vydání, Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Tato kniha vás provede neobyčejným dobrodružstvím. Naučíte se podle ní kreslit. Především se však naučíte vnímat svět jiným způsobem.

Odložte i vy své zábrany a vydejte se na dobrodružnou cestu objevování sebe sama a svých utajených dovedností. Hlavní část nového vydání knihy uvádí postupy, jak zvládnout základní prvky výtvarného jazyka – čáru, plochu, světlo a stín.

Čtenář se dozví i si vyzkouší, jakým způsobem vnímají svět výtvarníci, a naučí se tyto dovednosti používat. Kniha je doplněna kapitolou o dalších možnostech kresby a volné tvorby.

Na příkladech ukazuje různé kresebné styly a různé náměty. Pro barevnou přílohu poskytli nové ilustrace mladí výtvarníci.

Vydává Grada, 192 str., 349 Kč.

Cheungová Theresa: Umění vykládat sny, Průvodce krajinou vašich snů

Bdělý svět, první část této knihy vám poskytne techniky, které budete potřebovat, než zhasnete světlo. Vysvětluje principy a teorie, které se skrývají za sněním. Naučíte se spát tvrdě, porozumíte

metodám, které vědci používají k interpretaci snů, budete si své sny lépe vybavovat, stanete se jejich vykladači a pomocí lucidního snění nad nimi převezmete kontrolu.

Druhá část této knihy je rozdělena do dvou oddílů a týká se výkladu snů – co vám vaše sny říkají? Každý sen zapadá do některé z kategorií a pochopení toho, jaký typ snu se vám zdál, je prvním krokem k jeho výkladu.

Druhý oddíl, témata snů, představuje přehled témat, která tvoří obsah vašich snů, jež se vám nepochybně někdy budou zdát. Přečtěte si text, abyste porozuměli základnímu sdělení, a prohlédněte si ilustrace, abyste spustili další asociace. Ponořte se do umění a dovolte, aby podnítilo vaši představivost a inspirovalo vaši kreativitu.

Vydává Grada, 176 str., 349 Kč

Dunsterová Carolyn: Nasucho, Pěstujeme a sušíme květiny pro moderní aranžmá

Bylo prokázáno, že pro naši každodenní pohodu je zcela zásadní kontakt s přírodou – ten ale může být obtížný, jestliže žijeme i pracujeme ve městě. Dát dohromady pár suchých květů a bobulí, nějaké ty posbírané větvičky a plody a vytvořit si tak sezonní aranžmá představuje laciný způsob, jak do svého domova vnést kousek přírody, aniž bychom si museli lámat hlavu s jeho udržováním.

Líbí se vám mít doma květiny? Někdy ale zvadnou a opadají dříve, než si je užijete. To se dá změnit! Vyzkoušejte současný trend a naučte se jak vypěstovat a usušit vhodné rostliny a uvázat z nich báječné kytice, které vám dlouho vydrží a dodají vašemu domovu romantickou atmosféru.

Floristka Carolyn Dunster vdechla tomuto umění nový život a naučí vás, jak si vyrobit větší i menší kytice a aranžmá z přírodnin, které dodají vašemu prostředí trochu bohémský pocit a hodí se do každého interiéru a ke každé příležitosti.

Vydává Grada, 176 str., 399 Kč

