Úžasné záběry a objevování podmořského světa nabízí seriál Modrá planeta II. Ani tentokrát nechybí komentář Davida Attenborougha. V české premiéře se můžete vydat na fascinující putování pod hladinu oceánů naší planety. V přírodopisném dokumentu David Attenborough ukáže zajímavosti ze světa velkých i rajských ptáků.

Modrá planeta II

Televize Prima Zoom připravila další úžasné pořady, které nabídne v příštích dnech. Jako první je na programu 14. dubna od 20 hodin druhá řada dokumentárního seriálu. Modrá planeta II (7 dílů, opakování úterý v 16.00) nabídne dosud neznámé příběhy z magického světa. Vypravíte se na okouzlující dobrodružství do nejkrásnějších, i když nejméně známých končin Země. Ponoříte se do azurových hlubin tajemných oceánů. První série byla uvedena v roce 2001. Od té doby se zcela změnily poznatky o životě pod mořskou hladinou. Seriál z prostředí ledových polárních moří a rušných korálových útesů ukazuje všechny nové a překvapivé objevy. Zvláštní chobotnice, které číhají u dna jižního oceánu. Čeká vás ale také obrovská ryba vyskakující z vln, která chytá ptáka v letu. Nabízí svezení na hřbetě útočícího žraloka kladivouna. Inspirující Modrá planeta II poodhaluje nečekaná nová místa, ale také charismatické nové hrdiny a jejich neobvyklé chování.

David Attenborough: Velcí ptáci

Poté se budete moci podívat na fascinující život nelétavých ptáků. David Attenborough: Velcí ptáci uvede Prima Zoom 14. dubna ve 21.05 (opakování úterý 17. ledna ve 13.40).

David Attenborough uvádí o nejpodivuhodnějších ptácích na světě, kteří nikdy nelétali, a ani se na to nechystají. Seznamte se s tajemným emu, kickboxery kiwi i obrovitým vyhynulým sloním ptákem z Madagaskaru. Tvorové se zdánlivě ptačími mozečky jsou zvláštní, a zároveň úžasní, působí jako šašci v říši zvířat. Jejich legrační výrazy ale často představují rozčilení, zlobu, a především nesmírnou vůli k přežití.

David Attenborough: Rajští ptáci

A nakonec se budete moci podívat i na pořad David Attenborough: Rajští ptáci, který Prima Zoom uvede 21. dubna ve 21 hodin (repríza úterý 24. ledna v 13.50).

Rajky žijí téměř výhradně na Nové Guineji v Tichém oceánu, se řadí mezi nejkrásnější ptáky světa. Do 19. století je nikdo, kromě domorodců, živé neviděl. Prvním Evropanem, který je spatřil, byl v roce 1854 britský přírodovědec Alfred Russell Wallace. V 16. století se z Moluk do Evropy dostaly tři kožky ptáků. Říkalo se o nich, že žijí v ráji a živí se rosou. Patřily rajkám. Rajky jsou různorodá čeleď, přičemž víme asi o 39 druzích. Domorodci používali jejich ocasní pera jako měnu a také z nich vyráběli čelenky. David Attenborough navštívil Novou Guineu v roce 1957 a přivezl tenkrát do londýnské zoo 13 exemplářů rajek. Žily tam až do roku 1973. Dnes se rajky z ostrova už vyvážet nesmí. V Kataru funguje chovná stanice pro vzácné ptáky z celého světa, ve které žije a rozmnožuje se 90 ptáků tohoto druhu. Rajky už pět století fascinují přírodovědce, badatele, umělce a sběratele. Samečci rajek mají dlouhá ocasní pera, péřové chocholky a kápě v nejrůznějších duhových barvách. Rádi se předvádějí samičkám, které si partnera vybírají právě podle krásy jeho peří a předváděného tance. Samička má na rozdíl od samečka hnědé peří a sama staví hnízdo. Také sama pečuje o vejce a svého potomka. Sameček má pak čas na parádění a na zdokonalování tance.

Nová Guinea je poměrně mladý ostrov, jeho stáří je 10 milionů let. Žije na něm několik savců, jako ježura nebo klokan stromový. Ti ale nejsou pro rajky nebezpeční. Ostrov pokrývá deštný prales, který krásným ptákům poskytuje spoustu sladkých plodů i hmyzu.