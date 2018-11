Málokdo nemá rád knihy. Četba je zkrátka v kurzu. Nemusí se vždycky jednat o beletrii, takových dobrých kuchařek nebo inspirativních autobiografií není nikdy dost. Máme tipy na knižní dárky.

Kuchařky a stravování

Hanka Zemanová je milovnicí zdravého stravování a v tomto duchu vytváří své knihy. Její tituly jsou perfektně zpracované studnice informací o biopotravinách. Kromě toho krásně vypadají a je znát, že jsou vytvořeny s pohodou a láskou. Milovníkům stravování by neměla ujít Nová biokuchařka (kompletně přepracovaná podoba původního bestselleru) a encyklopedicky přehledný BioAbecedář (nové aktualizované vydání díky rozvoji bio světa a produktů). Nádherné knihy se v knihovnách skvěle vyjímají a ještě lépe čtou. Nehledě na chutný výsledek, když se rozhodnete z kuchařky něco vyzkoušet. Knihy vydal Smart Press.

Staropražská kuchařka (Práh, 2018) od znalce historické kuchyně Viktora Faktora rozhodně potěší jako dárek a kuriozita. Staré recepty by už dnes snesly modernější pojetí, ale milovníky kuchařek určitě potěší. Prastaré recepty jsou i třeba i z kuchyně Anuše Kejřové, v knize najdete i speciality podle šéfkuchaře hotelu Steiner Josefa Bittermanna. Text je doplněn i dobovými zajímavostmi z jídelních návyků Prahy od středověku až po vznik republiky. Útlá knížka má navíc kouzelné grafické provedení s kolážemi Miroslava Huptycha.

Za pozornost určitě stojí i dva tituly, o kterých jsme se nedávno rozepsali podrobněji. Oba se věnují stravování a pro zájemce o kvalitní stravování jsou nezbytností. První z nich je Velmi osobní kniha o zdraví od Margit Slimákové (Biz Books, 2018) a tou druhou je kniha Dej tělu šanci od Ivany Stenzlové (Smart Press, 2018).

Zahrada, zahradničení, pěstování…

Pro zahrádkáře je určena nová kniha Jaroslava Svobody. Napsal ji společně se svou ženou Ladou a nazval Zelenina z ekozahrady pro radost i soběstačnost. Titul je nejen plný užitečných informací, ale také velmi čtivý. Obsahuje přes 1000 fotografií z reálných zahrad a záhonů autorů, nechybí bohaté zkušenosti s pěstováním zeleniny (i dalších součástí přírodní, permakulturně vedené zahrady). Najdete v nich jak přesné a fungující postupy a vychytávky, tak i rady krok za krokem a měsíc po měsíci. Bonusem je pak autorův humor a osobní nadstavba pro šťastnější a příjemnější život, a to nejen na záhonech. Milovníkům zahradničení by určitě uniknout neměla, podobně jako autorova první kniha Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku. Je zaměřena na permakulturu, což je udržitelné a zábavné pěstování v souladu s přírodou. Knihy se skvěle doplňují. Jako úvod do problematiky se hodí právě tato kniha, pro podrobnější informace se zase lépe hodí titul Zelenina z ekozahrady pro radost i soběstačnost. Knihy vydalo nakladatelství Smart Press.

Kreativita

Ruční psaní je letos populární. Vyšlo několik zajímavých titulů. Mezi ně určitě patří i kniha Kouzlo kaligrafie – Inkoust a inspirace (Metafora, 2018). Kaligrafka a návrhářka Betty Soldi radí, jak rozvinout vlastní styl a vyjadřovat se krásným kaligrafickým písmem. Součástí knihy jsou kreativní pracovní cvičení. O zajímavé nápady není nouze. Co takhle se naučit psát mrkví? Autorka poradí, jak zábavným způsobem oživit podmanivou kaligrafii. Naučíte se psát třeba vzkazy nebo originální přání. Autorka speciálně pro české vydání do češtiny kaligraficky přepsala hesla z knihy a připravila pro čtenáře českou abecedu.

Životopisy

Ani letošní rok se neobešel bez zajímavých životopisů. Určitě mezi ně patří i kniha Lenky Slívové Charlotta – Žena T. G. M. (Mladá fronta, 2018).

O T. G. Masarykovi toho bylo napsáno spousta, o jeho ženě se toho ví už méně. Faktem zůstává, že se jednalo o zajímavý pár. Přemýšliví idealisté rebelovali v oblasti náboženství, manželství a také výchovy dětí. Ovšem ne všechno bylo pro tehdejší společnost akceptovatelné. Charlotta stála za mnoha rozhodnutími prvního českého prezidenta. Byla pro něj neustálou výzvou a inspirací, ztělesněním jiné kultury, ukazovala mu možnosti nového sociálního uspořádání. Hlavně při něm věrně stála. V zásadních chvílích, kdy chtěl emigrovat do ciziny, jasně řekla: „Ty musíš zůstat! Tvé místo je tady!“

Světice a rebelka, myslitelka i příliš hodná máma. Jen málo energie jí zbylo na vlastní zájmy, přesto si však našla čas i pro sociální práci a práci v ženském hnutí. Masaryk a jejich vize pro ni byli jejím životním dílem. Kde ho jiní opouštěli, ona zůstávala.

Doslov ke knize napsal Josef Císařovský.

Dalším životopisem, kterým můžete potěšit blízké, je titul Můj manžel a já od Ingrid Sewardové (Ikar, 2018).

V biografii Alžběty II. a prince Philipa se autorka věnuje hlavně osobnímu a rodinnému životu britského královského páru, bez ohledu na politické události. Kniha potěší všechny, které zajímá nejen život slavného páru, zákulisí britského dvora, řada zajímavostí, drobných detailů a historek, ale také třeba otázky protokolu a britských zvyklostí. Čtivá a věrohodná kniha živě vykresluje prostředí paláců, banketů i rodinných vztahů. Nechybí ani několik fotografií, které ilustrují život královského páru.

Uznávaná autorka knihy napsala několik biografických publikací a komentáři přispívá do pořadů jako je třeba Good Morning America.

Pro cestovatele

Ať už chcete obdarovat někoho, kdo rád cestuje ve skutečnosti nebo prstem po mapě, bude zajímavým dárkem kniha Johna Julia Norwiche Příběhy velkých měst (Slovart, 2018). Je plná množství informací: od počátků urbanizace v Mezopotámii až po dnešní globální metropole. Vypráví příběhy od starověku, od Uruku a Memfisu až po Jeruzalém a Alexandrii. Pokračují metropole prvního tisíciletí, od Damašku a Bagdádu přes Teotihuacán a Tikal až po Konstantinopol a Čchang-an. Nechybí informace o rozkvětu měst za středověku – Paříž v Evropě, Benin v Africe nebo Angkor v jihovýchodní Asii. Jeden oddíl přivede čtenáře do počátku moderního světa, s městy jako je Praha, Amsterodam a Mexiko. Samozřejmě nechybí ani současné metropole Londýn, Tokio nebo Sao Paulo.

50 významných přispěvatelů přibližuje charakter příslušného místa – jeho obyvatel, architektury a umění i jeho vládců. Nechybí ani 300 fotografií, kreseb, ale také mapy a plánky.