Bestsellerová autorka Randy Susan Meyersová se u nás po knihách Manželské nehody nebo Pohodlné lži představuje s románem Vdova z Wall Street. Knihu napsala na motivy skutečné události.

Soutěž končí 29. listopadu 2018.

Ceny do soutěže věnovalo vydavatelství Euromedia.

ANOTACE: Randy Susan Meyersová Vdova z Wall Street

Phoebe se do Jakea zamilovala v momentě, kdy ho poprvé uviděla. Bylo jim patnáct a ani jeden z nich tehdy netušil, kam je osud zavede. O desítky let později je Jake miliardářem z Wall Street a s Phoebe mají dokonale spokojené manželství. Dokud se neukáže, že celý jejich život je postaven na lži. Phoebe se dovídá, že finanční úspěchy jejího manžela jsou výsledkem zpronevěry a podvodů, o kterých neměla ani tušení. Nebo snad ano? Zatímco se celý svět dohaduje, zda o manželových podvodech věděla, Phoebe se musí rozhodnout: bude stát po boku muže, kterého miluje celý život, nebo se postaví za to, co je správné?

Nakladatel: Euromedia – Ikar, 360 str., 359 Kč

Přečtěte si ukázku z knihy.

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.