Emma Blantonová je úžasná, cool influencerka s miliony sledujících, jak vždycky chtěla. Ale vždycky taky chtěla slavného Cashe Mitchella, a teď má šanci, i když dost nejistou. Další čtivá a návyková kniha Alessandry Torre.

Anotace byla divoká: parta celebrit nahnaná do nějaké reality show, aby byli ještě slavnější, a tam budou něco předstírat pro pobavení publika. Jsme stále na stejné planetě? Ale pak se děj vrátí na začátek – Emma vysvětluje, jak začínala coby nula v Los Angeles. Aby si získala tolik vysněnou popularitu, vybrala si cestu mrchy. Plastiky, mejkapy, značkové oblečení – a pověst největší mrchy ve městě – ji postupně dostaly až tam, kde chtěla být. Na vrcholu potravního řetězce.

Tyhle instagramové trendy mě míjí, proto mi tohle všechno připadalo jako totální bizár. Ale Emma povýšila honbu za úspěchem na olympijskou disciplínu. Kde má probůh nějakou sebeúctu?

Alessandra Torre s oblibou píše hrdinky, které nám pijou krev. V předchozí knize S láskou, Chloe jsem si ke zhýčkané princezně hledala cestu dost složitě. Emma mi to zprvu taky neusnadňovala…

A ta romance? Na prvním setkání Emmy s Cashem, synem hollywoodské hvězdy, mezi nimi proběhla jiskra. Pak se ale Emma stala umělou protivnou celebritou a ten náznak čehosi zabila. Teď ale spolu musí být zavření ve vile kvůli show, ve které mají „předstírat“, že mezi nimi něco je. Zní to komplikovaně? Ve skutečnosti to ale byla konečně zábava. Všechna ta jejich vzájemná chemie, bláznivé nápady šílené producentky, manipulace… Emocionální horská dráha, na které se vezete spolu s nimi, protože potřebujete vědět, jak to dopadne.

Autorka nám naservírovala naprosto absurdní svět influencerských celebrit, které mají vlastní týmy, rozhodující o jejich oblečení, schůzkách, trendech. A Emma si být cvičenou opičkou vážně užívá. Zároveň ale chápete, proč to všechno dělá – aspoň z části. A teď se musí krasava rozhodnout, jestli jsou pro ni lajky a další miliony sledujících důležitější než láska…

U Alessandry Torre mě baví, že je každá její kniha odlišná – jedna žhavá a sexy, další napínavá, pak vás tase totálně rozloží hluboce dojemným příběhem… Všechny moje touhy spadají do kategorie „moderní romance z nablýskaného světa celebrit“ a zase jiná než ty předešlé. Ale stejně jako ony čtivá, návyková a stylová…

Originál: The F List, 2020, překlad: Hana Láryšová, vydal: Mystery Press, 2024, 266 str.