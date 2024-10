Spisovatelka Nora Eckhardtová si tentokrát pro čtenáře připravila příběh, jehož děj se odehrává ve dvou časových liniích s řekou, jako společným jmenovatelem. Knihu s detektivní zápletkou Druhá strana řeky právě vydalo nakladatelství Kniha Zlín a my z ní máme ukázku.

V minulosti (19. století) vystupují dvě hlavní postavy: Lota a Jakub. Jakub se živí jako vorař a jeho prostřednictvím tak mohou čtenáři proniknout do dnes již nepříliš známých tajů práce vorařů. Lota je jeho snoubenka, dcera hospodských. Kromě pomoci rodičům v hostinci také prodává mýdlo. Lota je velmi senzitivní a poté, co jejich hostinec jednou navštíví zvláštní bílý muž, ji víc a víc uchvacuje bylinkářství, výroba mocných nápojů i léčiv. (Recept na jeden zásadní nápoj Nora konzultovala se známým lihovarníkem Martinem Žufánkem.) Zároveň podniká čím dál odvážnější výpravy na Druhý břeh, do „vyloučených“ oblastí plných nuzáků, mrzáků, polorozbořených stavení i špíny.

V současnosti vystupují Adam (mladý muž, který pracuje v neziskovém, charitativním sektoru) a jeho přítelkyně Judita. Adamův otec znenadání zmizí a veškeré pokusy ho nalézt prozatím končí nezdarem. Adam částečně přebírá správu otcova podniku. Zároveň se prohlubuje jeho vztah s Juditou. A pak objeví tělo rybáře nabodnutého na hák a všechny události kolem nich naberou na obrátkách.

„Kniha potěší každého, kdo má rád tajemství a záhady, atmosféru kolem řeky (nejen v devatenáctém století, ale i v současnosti), ale také neotřelé nápady a situace,“ říká o své knize Nora Eckhardtová.

A co ji vedlo k napsání knihy s řekou jako ústředním motivem? „Jednoznačně moje fascinace vodou. Vždy jsem bydlela někde poblíž Vltavy a její atmosféra na mě odjakživa mocně působila. Zdálo se mi, že řeka s sebou nese spoustu příběhů. Finální impuls pak přišel s bydlením na Výtoni, kde bylo dříve kotviště vorů, tam se plavilo dřevo ze Šumavy. Inspiroval mě také kontrast upravené náplavky, přes Železniční most pak ale člověk přešel do úplně jiného světa. To mě přivedlo k nápadu druhé, temné strany řeky.“ Fascinace vodou se promítla i do jejího dalšího „řemesla“ – šperkařství. Ke knize navrhla specifický náhrdelník a šperkům její aktuální kolekce dominují perly.

Téma, které Nora zvolila, je na současnou českou literární produkci nevšední (obdobně jako v případě jejího předešlého románu Knihy, kterou posypal hvězdný prach). Zajímavé je zejména prostředí, do něhož autorka příběh zasadila: řeka, náplavky, voraři…. Stejně jako předchozí autorčina kniha se vyznačuje specifickou a citlivou prací s jazykem (v hodnoceních Knihy, kterou posypal hvězdný prach toto čtenáři opakovaně zmiňují).

Nora Eckhardtová je ve své tvorbě kvalitativně konzistentní, netrpí výkyvy. Tudíž je vysoká šance, že dokáže navázat na úspěch své předchozí knihy. V Druhé straně řeky se snoubí několik témat, která mohou zaujmout různé čtenáře: historická linka, milostný vztah, detektivní pátrání po vrahovi rybářů i pátrání po vlastním otci. Cílové skupiny se tak mohou, mnohdy až překvapivě prolínat.

Nora Eckhardtová se narodila a žije v Praze. Na Vysoké škole ekonomické vystudovala statistiku a filozofii, odjakživa ji ale přitahovalo umění různých forem, především film, literatura a laicky se věnovala malbě. Po mnoho let působila v propagaci pražských artových kin Světozor, Aero a Bio Oko. Je autorkou románů Sen letící želvy a Kniha, kterou posypal hvězdný prach. Do své třetí knihy Druhá strana řeky promítla svou fascinaci řekou, na jejímž břehu většinu života bydlela. Od roku 2023 kromě psaní také navrhuje a vyrábí šperky z drahých kovů pod vlastní značkou Šperky Noir.

U řeky Černé se dějí prazvláštní věci. Adamův otec se nevrátí z práce domů, po bezdomovci Richardovi se také slehne zem a jeden rybář je krutě kuriózním způsobem zavražděn. Jak souvisí zmizení postaršího podnikatele s dávným krveprolitím? Vyprávění plyne jako řeka, skáče z jednoho břehu na druhý, z éry dostavníků a korzetů do současnosti a zpět. Z mlžných oparů vystupují voraři, drzé královny noci, duchové, krotitelé včel a také vynálezce jednoho podivuhodného nápoje. Kdo podlehne vábení druhé strany řeky?

V nové knize Nory Eckhardtové se noříme do dvou příběhových linií. V blíže neurčené minulosti se odehrává tragický příběh voraře Jakuba a jeho snoubenky Loty, v současnosti se setkáváme s mladíkem Adamem, pátrajícím po ztraceném otci, a jeho přítelkyní Juditou. Mezi oběma příběhy protéká řeka Černá. Poklidně i prudce. V jednu chvíli hrdiny jemně kolébá, aby je vzápětí strhla do svých temných hlubin.

Nakladatel: Kniha Zlín, 344 str., 399 Kč