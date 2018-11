Svět vznikl podle každé kultury trochu jinak. Všichni věří na nějaká božstva a jejich svět ohrožují různé obludy. Nyní mají mýty dvanácti z nich svůj Altas.

Zkoumání bájí a mýtů starých i nových kultur nás nikdy nepřestane bavit. Člověk je od přírody zvídavý tvor a rád do všeho neznámého strká nos. Mytických nestvůr a hrdinů je bezpočet a není snadné se v nich vyznat. Kam patřil Thor se svým kladivem, skutečně je kolem oceánu obtočen had a existuje Hádova říše s trojhlavým psem? Do kterých zemí náleží výše zmíněné mýty? Že nevíte? Vše můžete napravit díky přehlednému a hlavně pro děti přitažlivému Atlasu mýtů.

Autor Thiago de Moraes vybral do knihy dvanáct, podle něj nejznámějších, kultur, a jejich kulty představuje. Jelikož je vysvětlování mýtů vždy trochu ošemetné (co kdyby je někdo pochopil špatně a kulturu tak poškodil), upozorňuje autor na začátku, že vybíral nejzajímavější verze všech uvedených příběhů.

Atlas mýtů, vydaný nakladatelstvím Ella & Max, nechce nudně představovat různá náboženství, ale spíš ukazuje fascinující příběhy, jimiž si lidé z různých kultur a koutů Zeměkoule zdůvodňují smysl vlastní existence a světa, v němž žijí.

Když se vydáte na dobrodružnou výpravu na jeho stránkách, projedete svět křížem krážem. Můžete poznat hned dvanáct mytologických světů, zabrousit na prérie k Indiánům, navštívit Aztéky, Janomamský a Jorubský svět. Mýty Řeků a Egypťanů se před vámi rozvinou jako starý papyrus, potkáte všechny hrdiny a bohy Irů, severských národů i Slovanů. Vypravíte se také mezi Hinduisty, do Japonska a nakonec do Polynésie.

Dech beroucí výprava začíná vždy přehlednou mapou každé kultury, jejích největších mytických postav, příšer a jiných hrdinů. Před první mapou je navíc přehledný návod k použití, abyste se při „cestování“ neztratili. Dvoustrana o tom kterém národě/světě nabízí mnoho pohledů na jejich největší mýty, hrdiny a strašáky. Věřte, že výprava do jiných končin okouzlí a ohromí nejen vás, ale i vaše děti. Kniha Atlas mýtů je totiž určena především jim, ale ani dospělí se nemusejí stydět začíst.

Vaše výprava začíná na první straně. Cestovat můžete dlouho a daleko, nechte se klidně unést, nebojte se cizích příšer a především se bavte. Atlas mýtů vás nenechá se ztratit, vždycky najdete cestu zpět. Nasedněte na záda ptáka bouřliváka, svezte se bárkou, která vozí sluneční kotouč, nebo si vyberte jiný dopravní prostředek. Otevřete oči i uši, dobrodružství s poučením právě začíná.