Mák je tradiční českou surovinou, přesto abyste dostali kvalitní mák, je třeba dobře sledovat popisky výrobků. Máme pro vás tři recepty s mákem.

O tom, jak vybírat mák jsme psali. Kvalitní mák, který dobře vypadá i chutná, už tedy poznáte. Připravte si výborný nápoj plný vápníku, rýžovou kaši nebo lívance. Voňavé ráno může začít.

Makovo-banánové smoothie

Smoothie už u nás není žádným nováčkem. Vyzkoušet můžete i Makovo-banánové, které je vhodné i pro vegany. Smoothie z rostlinného „mléka” má vysoký obsah vápníku, a to až 12x vyšší než u kravského mléka.

4 osoby 30 minut

100 g máku

1 l vody

30 g mandlí

skořice na špičku nože

1 vanilkový cukr

4 banány

První krokem při přípravě makovo-banánového smoothie je příprava rostlinného nápoje. Celý mák vložte do mixéru, zalijte litrem vody a mixujte (klidně v několika „vlnách“), dokud není tekutina bílá jako mléko. V tento moment tekutinu přelijte přes cedník vyložený tkaninou. Hotové rostlinné „mléko” vraťte zpět do mixéru, přidejte skořici, cukr, banány, mandle, a vše rozmixujte do jemné konzistence smoothie. Hotové ihned podávejte.

TIP: Pokud vás čas netlačí, nechte namočený mák stát ve vodě 2-3 hodiny a až poté mixujte. Pro rostlinný nápoj si pamatujte jedno jednoduché pravidlo. Na 100 g surovin potřebujete 1 litr vody. Záleží však, jak krémové konzistence chcete dosáhnout.

Rýžová kaše s broskvemi malinami, mátou a mákem

Snídat se má důkladně. Tahle kaše nejen úžasně voní, skvěle vypadá i výborně chutná. Navíc si ji můžete připravit v různých variantách. Měnit můžete ovoce, vločky, semínka, ořechy, doplnit cokoliv vám chutná.

1 osoba 15 minut

6 velkých lžic rýžových vloček, špetka soli, 200 ml mléka či rostlinného nápoje, 2 lžíce agávového sirupu, 1/2 broskve, hrst malin, 1 lžička máku, máta na ozdobení

Rýžové vločky vsypte do hrnce, přidejte mléko, špetku soli a vařte 10 minut. Hotovou kaši servírujte do misky či hlubšího talíře, přidejte pokrájené broskve a celé maliny. Oslaďte agávovým sirupem, posypejte mákem a dozdobte mátou.

Makové lívance se švestkovým rozvarem

Lívance miluje spousta z nás! Kdykoliv a v jakékoliv podobě. K snídani, k večeři nebo jako dezert. Přidání máku je zajímavou variantou, a když je přelijete švestkovým rozvarem, získají lívance nový rozměr. Lívanečky vypadají pro oko fantasticky, ale stejně tak i chutnají.

4 osoby 45 minut

180 g hladké mouky, 4 lžíce cukru krupice, 2 lžičky prášku do pečiva, 2 velké lžíce mletého máku, 2 vejce, 250 ml mléka

Švestkový rozvar:

0,5 kg švestek, 4 lžíce cukru krupice

Smíchejte veškeré sypké ingredience, přidejte vejce, mléko a vše promíchejte ručním šlehačem. Těsto nechejte odstát přibližně 15 minut. Mezi tím si připravte švestkový rozvar. Švestky pokrájejte na menší kousky, přidejte cukr a na mírném ohni povařte 10 minut. Do rozpáleného lívanečníku naběračkou vlijte těsto a smažte z obou stran dozlatova na malém množství slunečnicového oleje nebo másla. Ještě horké lívanečky zalijete švestkovým rozvarem.

