Edward Wakeling Logické hádanky a hry Lewise Carrolla – ukázka z knihy
Autor světoznámé Alenky v říši divů Lewis Carroll byl také hravým matematikem a logikem. Vytvořil úlohy a hry, ale nestihl všechny hádanky dokončit. Nakladatelství Portál vydalo koncem roku pečlivě editovanou českou sbírku hádanek, která propojuje původní Carrollovy úlohy s novou vrstvou vysvětlení, komentářů a doplnění. Máme pro vás ukázku z knihy, která baví i rozvíjí čtenáře napříč generacemi a úrovněmi logického tréninku.
Nová kompilace hádanek a her byla sestavena a upravena znalcem Lewise Carolla, matematikem Edwardem Wakelingem a značně ji rozšířili čeští překladatelé Robin Král a Tomáš Sieger.
O tom, že autor Alenky byl matematikem a dokonce ji vyučoval na jedné z nejlepších univerzit (v Oxfordu), ví málokdo. Zemřel dříve, než svou poslední knihu matematických hádanek a her stihl dokončit. Vše je pojato velmi hravě a celý půvab knihy doplňují ilustrace Johna Tenniela. Kniha obsahuje logické hádanky, matematické a jazykové hry, ale také hlavolamy. Titul je rozdělen na tři části: Zadání, Nápovědy a Řešení.
Přečtěte si ukázku z knihy Logické hádanky a hry Ĺewise Carrolla.
ANOTACE
Gamebook pro milovníky matematických hádanek, hlavolamů, her a kvízů od autora světoznámé Alenky v říši divů připomíná, že Lewis Carroll byl hravý matematik a logik. Kniha je uspořádána jako gamebook s nápovědou a klíčem, na které se čtenáři všech generací a úrovně logického tréninku mohou a nemusejí obracet – to pokud si chtějí tajemství zachovat. Carroll už tuto knihu nestihl dokončit, a tak se mnozí po něm pokoušeli ji zkompilovat. Naše verze těží z básnického umu českého básníka Robina Krále a jeho kolegy Tomáše Siegera, matematika a spisovatele. Vychází z britského vydání, doplněného tamním editorem – matematikem Edwardem Wakelingem – a přidává k jeho práci novou, českou vrstvu. Knihou se mohou probírat děti nadšené do hádanek, které se mohou v případě bezradnosti obracet k nápovědě či klíči, i zkušení řešitelé složitějších hlavolamů. Pro každého je tu úroveň náročnosti, která mu bude vyhovovat.
Z anglického originálu Lewis Carroll’s Games and Puzzles přeložili, přebásnili a doplnili Robin Král a Tomáš Sieger. Vydalo nakladatelství Portál, 176 str., 379 Kč.