Masopust jinak: proč se jedlo tučné a proč to nebyla náhoda
Masopust nikdy nebyl jen o veselí a maskách. Stejně důležitou součástí tohoto období bylo jídlo – vydatné, tučné a často připravované na sádle. Masopust byl pevně zasazený do rytmu roku, hospodaření i církevního kalendáře. Jídlo v něm mělo jasnou funkci a svůj čas.
Dnes vnímáme období masopustu jako dobu plnou oslav a spousty tučného jídla. Možná si ho tak trochu romantizujeme. Ve skutečnosti k němu naši předkové přistupovali z velmi racionálních důvodů. Bylo totiž na čase spotřebovat zásoby. Hodovalo se před půstem a společenský život se soustředil kolem společného stolu.
V moderní době jsme právě po období vánočního přejídání, ale naši předkové to tak neměli. Měli mnohem méně surovin a ani s cukrovím to nebylo jako dnes. Ale co je vlastně ten masopust?
Masopust není jeden den, ale období, jehož konec je vždy pevně daný Popeleční středou. Masopust začíná den po Třech králích, tedy 7. ledna a končí masopustním úterým, dnem před Popeleční středou. Ta je 46 dní před Květnou nedělí a zároveň se jedná o začátek postního období před Velikonocemi. Pokud mluvíme o 40 dnech, jedná se o 40 postních dní + neděle mimo půst. Masopustní období je pohyblivé a jeho doba závisí na termínu Velikonoc. Jejich neděle totiž připadá na první neděli po prvním jarním úplňku.
V roce 2026 vychází masopustní čas takto:
- Tučný čtvrtek: 12. února 2026
- Masopustní neděle: 15. února 2026
- Masopustní pondělí: 16. února 2026
- Masopustní úterý: 17. února 2026 (vrchol masopustu)
- Popeleční středa (začátek půstu): 18. února 2026
Právě poslední dny masopustu – od Tučného čtvrtka do úterý – byly v tradičním pojetí spojeny s největším hodováním, hostinami, obchůzkami masek a společenskými setkáními.
Proč se na masopust jedlo tučné
Jak už bylo zmíněno, toto období přicházelo na konci zimy. Zásoby z podzimu bylo potřeba spotřebovat, nové ještě nepřicházely. V zimních měsících probíhaly zabijačky a maso, sádlo i uzeniny byly v tomto období přirozeně dostupné.
Tučné jídlo mělo několik důvodů:
- poskytovalo energii v chladném období
- odpovídalo dostupným surovinám
- zapadalo do logiky hospodaření
- tvořilo jasný kontrast k nadcházejícímu půstu
Masopust nebyl výjimkou z pravidla, ale jeho součástí. Právě proto se v pramenech mluví o hodování, ne o přejídání.
Tučný čtvrtek jako jeden z vrcholů masopustu
Tučný čtvrtek bývá jako první velký hodovní den. Jedlo se „do sytosti“, na stolech se objevovalo vařené maso, uzeniny a smažené pečivo. Jednalo se o symbolický začátek závěrečného hodovacího období, které pokračovalo až do masopustního úterý.
Typickým slavnostním jídlem bylo smažené pečivo, jako koblihy, šišky a boží milosti. Smažení vyžadovalo dostatek tuku a času, a to z něj dělalo úpravu vhodnou právě pro sváteční dny.
Masopust a půst: proč jedno bez druhého nedává smysl
Na co se vyplatí myslet? Masopust nelze oddělit od půstu. Po Popeleční středě následovalo čtyřicetidenní období střídmosti, omezení masa a jednoduché stravy. Právě proto mělo masopustní hodování své jasné místo – nebylo samoúčelné, ale časově omezené.
Tento kontrast přinášel rovnováhu:
čas jídla a času útlumu,
čas setkávání a času ztišení.