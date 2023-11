Nakladatelství KAZDA vydalo unikátní dárkový titul Stopy evropských zvířat s podtitulem Určujeme a interpretujeme stopy a pobytové znaky zvířat. Baví vás výlety do přírody a odhalování jejího tajemství? Pojďte zjistit, všechno co objemný titul nabízí.

Blíží se období plné svátků a příležitostí obdarovat výjimečným dárkem. Právě takový je titul Stopy evropských zvířat.

816 stran a 1100 fotografií

Kniha Stopy evropských zvířat je do detailu promyšlená encyklopedie zvířecích stop a příručka pro stopaře začátečníky i pokročilé s 1 100 fotografiemi a 500 kresbami na 816 stranách. Jde o nejobsáhlejšího průvodce po stopách a pobytových znacích divoké fauny v Evropě – ještě nikdy tu nebylo dílo, jež by se této knize vyrovnalo. Kniha je skvěle vizuálně i didakticky zpracovaná. Obsahuje úvod do základů stopování, podrobné popisy a návody na měření stop a chůze, návody na srovnání běžně zaměňovaných druhů a srovnávací tabulky stop savců a ptáků v životní velikosti. Stopy a znaky evropských savců jsou prezentovány v detailních portrétech. Kniha obsahuje také informace o stopách, krmných stezkách, hnízdech, norách a dalších stopách nejvýznamnějších ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých. Každý, kdo má rád pobyt v přírodě, si tuto knihu zamiluje! Je navržena tak láskyplně, že ji nebudete chtít odložit.

Další titul z exkluzivní edice

Knihy, které nám otevírají nové světy, mohou přispět k ochraně přírody, pokud se dostanou do správných rukou. Takovou je i obdivuhodná příručka pro stopaře Stopy evropských zvířat. Nakladatelství KAZDA ji vydává v rámci exkluzivní edice výpravných knih, které jsou v malém nákladu k dostání exkluzivně pouze v e-shopu nakladatelství. Je to způsob, jak nabízet mimořádné, ale relativně speciální knihy, které by jinak v češtině nevyšly.

Stopovat divoká zvířata je přirozené. Rozeznávat stopy a rozmanité pobytové znaky se může naučit každý, kdo projeví dostatek trpělivosti a vytrvalosti – a na začátku mu s tím může pomoct dobře zpracovaná příručka. Stopování zvířat zahrnuje dovednosti spočívající v identifikování a interpretaci různorodých stop, které po sobě zvířata zanechávají. Naučíte-li se interpretovat otisky stop a další pobytové znaky, uvědomíte si nejen přítomnost zvířat v okolní přírodě, ale budete je také schopni najít. Díky stopování se zapojíte do skutečných vztahů se skutečnými zvířaty ve skutečném světě.

Kniha je rozdělena do čtyř částí, které obsahují základní informace o biologii evropských zvířat a podrobné poznatky o jejich stopách a znacích. Kapitola „Učíme se stopovat“ vám poskytne rady, jak zvládnout první kroky při objevování rozmanitého a vzrušujícího světa zvířecích stop.

První část „Savci“ obsahuje především druhové portréty dospělých zvířat. Na úvod se dozvíte základní informace o morfologii chodidel savců, o struktuře stop a jejich nejdůležitějších charakteristikách. Pochopíte princip chůze a stopních drah, dočtete se o tom, jak stopy a stopní dráhy měřit.

Následuje podrobný průvodce po určování stop a pobytových znaků savců. Kresby otisků předních a zadních končetin jednotlivých druhů v životní velikosti nebo v přesném měřítku umožňují rychlou identifikaci konkrétního druhu či zúžení výběru jen na několik druhů.

Podkapitola „Identifikace a interpretace stop“ uvádí čtenáře do rozsáhlého a rozmanitého světa stop a znaků. Uvedené identifikační pomůcky pomohou rychle přiřadit nalezené stopy určitému živočišnému druhu nebo skupině živočichů.

Hlavní část oddílu o savcích tvoří portréty jednotlivých druhů a skupin druhů, v nichž jsou popsány jejich tělesné rozměry a charakteristiky, rozšíření a stanoviště, jejich potrava a způsoby rozmnožování. Na barevných stránkách najdete informace o stopách s popisem předních a zadních stop, typických typů chůze i přehled nejběžnějších stop a důležitých rozměrů. Kromě toho se seznámíte s typickými znaky druhů.

V dalších částech jsou shrnuty základní informace o stopách a znacích ptáků (část 2), obojživelníků a plazů (část 3) a hmyzu a dalších bezobratlých (část 4). Vzhledem k velkému počtu zařazených druhů a přirozeně omezené znalosti zdejších stop bylo nutné zvolit poněkud odlišnou prezentaci. Stopy jsou sice nadále zpracovávány formou druhových portrétů (i když nyní mnohem kratších), ale znaky jsou řazeny podle vzhledu, tedy v případě ptáků například podle hnízd, potravních stop nebo exkrementů, ke kterým jsou pak přiřazeny charakteristické znaky určitých druhů nebo skupin druhů. Podrobnější informace naleznete v odborné literatuře.

Siluety zvířat na přední předsádce a číslo stránky vedle nich odkazují na popis příslušné skupiny zvířat v textu. Přehled měření stop a centimetrovou míru naleznete na zadní předsádce.

Orientaci v knize usnadňuje systém barevného značení. V části věnované savcům označuje každá barva jednu z pojednávaných čeledí, v ostatních částech pak příslušnou třídu, tedy ptáky, obojživelníky a plazy, hmyz a jiné bezobratlé.

Pokud milujete přírodu, příručka bude pro vás velkým přínosem – podpoří vaši lásku k divočině, k místům, kde budete zvířata stopovat. Uvědomíte si, v jakém stavu se dnes příroda nachází.

Znalost stop a pobytových znaků umožní proniknout do vztahů mezi různými druhy volně žijících živočichů, mezi flórou a faunou i živou a neživou přírodou a lépe je pochopit. Stopování nám ukáže historii daného místa a zároveň budeme schopni odhalit individuální povahu a sklony různých zvířat. Stopování by mělo mít nějaký účel, který vždy posune naše dovednosti na vyšší úroveň. Možnosti jsou různé: lov, fotografování, záchranářství, vzdělávání, monitorování volně žijících živočichů, výzkum a ochrana přírody.

Významný titul od specialisty na stopy

Joscha Grolms je mezinárodně uznávaný stopař a jeden z mála specialistů na stopy a znaky zvířat v Evropě. Spolu s dalšími odborníky pracuje na vytvoření globálního standardu pro sledování. Jako lektor a spoluředitel Školy poznání divočiny nabízí semináře, exkurze a roční kurz stopování. Příručka o stopách volně žijících živočichů v Evropě, kterou vytvořil, představuje nový standard, s nímž se budou srovnávat všechny následující práce. Obsahuje krásné a přesné ilustrace. Díky pečlivému pozorování dokázal autor odhalit detaily, které vám pomohou rozlišit znaky i velmi podobných živočišných druhů. Při práci s příručkou si tak ještě více uvědomíte rozmanitost stop a pobytových znaků. Joscha Grolms v knize Stopy evropských zvířat shromáždil údaje, které jsou potřeba k popisu a znázornění rozmanitého způsobu pohybu zvířat ve volné přírodě. Vytvořil i promyšlené klíče, které čtenáře dovedou k příslušným oddílům – jeho obsáhlé dílo je tím ještě přístupnější a užitečnější. Zařadil do knihy přibližně tisíc snímků stop divoké zvěře a dalších znaků, které čtenářům velmi usnadní jejich rozpoznávání. Spousta odborných znalostí je v knize prezentována srozumitelně a bez přílišného používání technického žargonu. Chcete skvělý dárek pro milovníky přírody? Tady je. Joscha Grolms Stopy evropských zvířat.