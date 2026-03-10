Políbit tu správnou nevěstu od Daniely Hartig: Nenáročný romantický příběh z New Yorku
Pokud máte náladu na nějaký rozkošně sladký romantický příběh, Baronet má v rukávu i takové, jako je Políbit tu správnou nevěstu. Jeho účelem je nalákat čtenářky na další díly, které snad budou lepší…
Představuje se nová série čtyř kamarádek, které spolu vlastní svatební agenturu. První díl opanuje cukrářka June, milá holka odvedle. Její nejlepší přítel ještě z dětských let na venkově jí zlomil srdce dřív, než stihla říct, co k němu cítí. Ale osud rozdává dost podivné karty a June na Rydera narazí v New Yorku coby snoubence v jejich nové lukrativní zakázce. Nobl slečinka – dcera budoucího starosty – většinu zařizování obstarala sama, takže identita snoubence byla dlouho zahalená tajemstvím. Tím větší je to pro June překvapení…
Čtenářky samozřejmě vidí na střídačku i kapitoly z pohledu Rydera a chápou, že bez nutných nedorozumění a nevyřčených slov by spisovatelky neměly o čem psát. A tak je úplně jasné, že Ryder June stále děsně miluje… Jen teda jeho motivace vzít si starostovu dceru lehce pokulhává, ale tenhle žánr je v podstatě založený na vršení jednoho klišé na druhý, takže v rámci literární licence dejme tomu…
Byl by to ovšem šok, kdyby bohatá zhýčkaná snoubenka projevila najednou charakter a nepřehrávala přidělenou roli zlé princezny s takovým gustem.
Ale tenhle příběh má za úkol být miloučký a sladký jako poleva na dortu, takže jediné drama je, jak se Ryderovi podaří vyklouznout z rodiny, do které se vůbec nehodí. Ano, tam je zádrhel, nutný k tomu správnému happy-endu, na který všechny čekáme.
Musím však pozdvihnout jednu věc, a to doprovodné ilustrace ke kapitolám. To v současné beletrii není běžné a bylo to vlastně velmi milé překvapení.
Políbit tu správnou nevěstu je přeslazený příběh pro čtenářky, které nechtějí přemýšlet, jen vypnout a užívat si jasně předvídatelný děj. Ale pokud chcete romanci, co vybočuje z šablon, zkuste Abby Jimenez.
Originál: Kiss the right Bride, 2024
Překlad: Barbora Špundová
Vydal: Baronet, 2025
356 stran