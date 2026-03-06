Soutěž o 3 výtisky knihy Moje chytrá holčička
Nový psychologický thriller Heleny Echlin Moje chytrá holčička zkoumá hranice mateřského instinktu, identity a strachu. Příběh matky sleduje děsivou proměnu její osmileté nadprůměrně inteligentní a trochu uzavřené dcery, které si nikdo jiný kromě jí samotné nevšiml. Příběh vychází v nakladatelství Metafora z Nakladatelského domu GRADA a vy můžete v soutěži vyhrát jeden ze tří výtisků.
„Přesvědčivé a strašidelné. Moje chytrá holčička čerpá z mateřských obav a tím nejlepším možným způsobem vás vyděsí. Z téhle knihy vám naskáče husí kůže.“ – Ashley Elston, autorka bestselleru První slovo platí
„Psychologický thriller, který vás upoutá… Napínavé a zároveň k zamyšlení nutící zpracování tématu mateřské oddanosti a lásky, u něhož strávíte po čertech dobré chvíle.“ – Publishers Weekly
„Zvláštní, geniální, strašidelné, přesně můj šálek kávy. Moji chytrou holčičku Heleny Echlin jsem zhltla za jediný víkend. Za mě jedna z nejlepších knih roku 2025.“ – Lisa Jewell, autorka bestselleru Nic z toho není pravda
„Moje chytrá holčička je znepokojivé čtení, v nejlepším smyslu toho slova, napínavý thriller o lásce a nekonečné oddanosti matky vůči svému dítěti, který nebudete schopni odložit.“ – Mary Kubica, autorka Lži, dokud můžeš
Ukázka:
Položila jsem jí ruku na rameno a zauvažovala jsem, jestli ji můžu odvést zpátky do postele. Ale nedokázala jsem s ní pohnout. Náměsíčník by jistě nestál takhle pevně. Zatlačila jsem jí na rameno: nic. Měla jsem pocit, že i kdybych do ní strčila, neupadla by. Rozhodně byla vzhůru.
„Co děláš?“ zašeptala jsem.
„Nic zvláštního.“
Zachvěla jsem se. To samé, co Blanka říkávala o svých víkendech.
Irinina babička věřila, že do těhotné ženy může vniknout zlý duch. Může vniknout i do dítěte?
„Proč nechceš jíst, když jsme s tebou jenom já nebo táta?“
„Nerada jím před vámi.“
Nikdy jsem neviděla Blanku pozřít ani sousto.
„Proč máš Blančin rukopis?“
„Můj rukopis,“ zašeptala v odpověď.
„V jakém jazyce si píšeš deník?“
„V mém.“
Soutěž končí 20. března 2026.
Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
ANOTACE
Tohle přece není ona…
Stella je velmi chytré osmileté děvče. Do jejího uzavřeného světa dramaticky zasáhne nečekaná smrt její chůvy. Od této chvíle začne dívka používat Blančina gesta, způsob její mluvy, chutě i rukopis. Dokonce se zdá, že přebírá i část její osobnosti.
Stellina matka Charlotte, vyčerpaná druhým těhotenstvím a znepokojená řadou drobných, avšak zneklidňujících detailů, je přesvědčená, že za dceřinou proměnou je něco víc než jen dětské trauma.
Je to, co Charlotte zřetelně vidí a cítí, projevem mateřské intuice, nebo začátkem psychického zhroucení? Zatímco její manžel vnímá její obavy a varovná upozornění jako důsledek Charlottina stresu a patologické úzkosti, Charlotte je stále víc přesvědčená, že Stelle jde o život a pouze ona ji dokáže zachránit. Jen musí co nejrychleji přijít na to před čím nebo před kým a jak.
Moje chytrá holčička není prvoplánovým hororem, ale rafinovaným psychologickým románem, který rozostřuje hranici mezi realitou, nadpřirozenem a projekcí rodičovských strachů. Echlin citlivě pracuje s tématy diagnóz u dětí, odlišnosti, mateřské obětavosti i společenského tlaku na „správné“ rodičovství. Výsledkem je napínavý, znepokojivý příběh, který nutí čtenáře pochybovat o každém závěru až do překvapivého finále.
Nakladatel: Metafora, 336 str., 449 Kč
