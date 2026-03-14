David Vávra zavítal k týmu improvizátorů Malostranské besedy: Pořad 321Jedem! přivítal jednoho z nejvšestrannějších českých umělců
Tvořiví baviči, zvláště ti specializovaní na improvizaci, jsou svého druhu zápalná šňůra, která většinou vyvolá explozi smíchu a veselí. Tým Improvizátorů Just!Impro na začátku letošního března předvedl svým divákům v tomto ohledu celý pestrý ohňostroj, neboť pracoval s neobyčejně třaskavým materiálem pro komedii – umělcem mnoha tváří a talentů Davidem Vávrou, zakladatelem divadla Sklep, architektem, hercem i spisovatelem.
Nikola Orozovič, hlavní tvář souboru, nejprve uvedl své kolegy Janu Pokornou a Martina Vasqueze, s nimiž vyprávěl v otázkách dva příběhy – jeden odehrávající se ve vesmírné raketě a druhý na dětském hřišti. Poté již k sobě tito účinkující pořadu 321Jedem! pozvali jednu z největších hvězd, která se v poslední době dostavila do Malostranské besedy.
Improvizátoři tak měli na čem stavět, neboť záběr Davida Vávry je skutečně široký, ať už mluvíme o umělecké sféře, nebo o samotném bohatství jeho duše. Vávra své tvůrčí schopnosti dokázal v mnoha rozmanitých oblastech – jako jeden ze zakladatelů divadla Sklep, účinkující v pořadu Česká soda, spoluautor pražské sochy Franz Kafka a v mnoha dalších úlohách. Se stejnou chutí a grácií se obecenstvu tentokrát prezentoval především v úloze neobyčejně vtipného společníka a kreativního performera, jenž si s improvizátory velmi rozumí, jelikož je jedním z oboru. V rozhovoru líčil svým hostitelům z Orozovičova týmu pestré zájmy a radosti ze svého života od útlého dětství. Seznámil je tak se svou vášní k Foglarovi, dětským hrám, ale i se zkušenostmi z různých šarvátek, do nichž jednou zasáhl i jeho otec. Vávra se mimo jiné rozhovořil i o lásce k přírodě nebo ke skautskému hnutí. Popis jeho životní odysey plynule přešel ke vzpomínce na první neoficiální školní vystoupení s Milanem Šteindlerem, kurzu pantomimy z mládí a raným dnům výše zmíněného divadla Sklep.
Zmíněné fantazie posloužily jako podklad pro vystoupení „Důvěřivý doktor na zahradě“, vyprávěný v žánrech absurdní pohádka, telenovela a detektivka. Chlapecké střety mezi různými částmi Prahy zase inspirovala skeč „Domlouvání bitky“, v němž se aktéři vzájemně dabovali. Na základě několika slov od Vávry i diváků připravil klavírista souboru Václav Tobrman píseň jakožto pravidelnou vtipnou hudební vložku.
V pozdější části představení mohli hosta zpovídat sami diváci a i tato příležitost jim přinesla zajímavé informace. Vávra mimo jiné živě popsal zkušenosti z natáčení České sody. Pokračování tohoto pořadu podle hercova názoru již není v dnešním světě třeba, neboť současná politika natolik přechází mezi realitou a surrealitou, že sama vůči sobě vyznívá satiricky. Dle vlastních slov ničeho v životě nelituje, jen prostě za některé věci není rád.
Hlavní host večera sršel po celou hodinu a půl nevyčerpatelným vtipem. Zajímavé byly reference na starou komediální kulturu, například na parodii „Nalijte řediteli“, stále dohledatelnou na internetu. Improvizátoři nicméně stále nacházeli inspiraci k novým výstupům. Vávra sám vstoupil jako jeden z účastníků do scénky „Soutěž v kolážích“, kde měl každý aktér omezený počet slov. O něco později se posadil do křesla jako jeden ze zpovídaných ve výstupu „Rozhovor se zahradníkem“. Martin Vasquez pokládal otázky a zbytek ansámblu dával dohromady odpověď, každý po jednom slově.
Jelikož v jiném životě by byl David Vávra nejraději oblastním lékařem, přisoudili mu komici tuto profesi v závěrečném předabovaném rozhovoru.
Na otázku, jaké poselství by poslal všem lidem na světě, odpověděl host anglickými slovy „Love me, do“.
Příští vydání pořadu 321Jedem! se uskuteční 13. dubna a jeho hostem bude kaskadérka Hana Dvorská.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt