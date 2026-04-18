Kaskadérka ze StarDance doskočila dvojitým saltem do Malostranské besedy: Hana Dvorská navštívila pořad 321Jedem!
Život komediálních improvizátorů může návštěvníkům jejich pořadů připadat radostný, ale vytváření nových zábavných skečů si žádá pohotové reakce a schopnost přizpůsobit se požadavkům okolí, což není vždy jednoduché. Také performeři předvádějí svého druhu akrobatické představení, na jehož fyzicky náročnější verzi je odbornicí Hana Dvorská. Herečku, kaskadérku, trenérku, parašutistu a akrobatku v jednom mezi sebou na prknech Malostranské besedy uvítal soubor Just!Impro v rámci svého pořadu 321Jedem!
Jako první se na pódium dostavila hlavní hvězda souboru Nikola Orozovič, který vzápětí představil své kolegy Janu Pokornou a Jirku Axmana. Společně vyprávěli v otázkách příběhy s tématy cesta na Měsíc, ženy v pravěku a mraveniště. Poté již k sobě na scénu pozvali svého hosta. Dostavila se Hana Dvorská, která všechny zasáhla neobyčejně živelnou energií a kouzlem své osobnosti. Na žádost diváků dokonce na pódiu předvedla i stojku.
Hana Dvorská se oblasti gymnastiky a zdravého životního stylu věnuje od útlých let, kdy na Univerzitě Karlově vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu. Hned po studiích začala skákat s padákem a parašutistická disciplína jí zprostředkovaně otevřela i dveře do filmového průmyslu. Roku 1978 se stala profesionální kaskadérkou. V této úloze zastupovala herecké hvězdy v řadách filmů, ať už se jednalo o dublování Jiřiny Bohdalové ve snímku Fany, nebo dokonce Jiřího Mádla ve Snowboarďácích. Mnohokrát se podílela i na zahraničních hitech jako Spider-Man: Daleko od domova nebo Letopisy Narnie. Již brzy vstoupí tato populární česká celebrita do nového ročníku televizní soutěže StarDance …když hvězdy tančí a už se na svou účast velmi těší.
Členům improvizačního souboru i divákům svěřila své záliby v dětských hrách a v dalších aktivitách, jako například tahání harmoniky. To inspirovalo první vystoupení za jejího přispění, tedy scénku „Harmonikáři na Vánoce“, během níž rozhodovala o střídání improvizátorů, vyprávějících tento příběh v žánrech sága, opera a detektivka. V další části pořadu Dvorská vyprávěla, že dnes jsou kladeny velmi odlišné nároky na bezpečnost kaskadéra oproti době, kdy se sama objevila v prvních snímcích. Tehdy byli kaskadéři dle jejích slov „vozembouši“, kteří neměli chrániče ani žádné další vychytávky. Dnes už se používají lana, scény se točí vícekrát za sebou ze všech stran, velké obrazy se dělají choreograficky, prostě je to tak trochu podfuk na diváka. Sugestivně pak líčila, jak z krumlovského zámku vyskočila v těžkých šatech do vody, či se při jiné příležitosti musela vynořit s pouty na rukou. Další dramatická historka pocházela ze zákulisí seriálu Ranč U Zelené sedmy, kdy během přípravy kaskadérského výstupu rozčílil majitel trénovaného kozla natolik, že se agresivně chystal Dvorskou napadnout. Improvizátoři na základě této vzpomínky připravili výstup „Trenér kozlů“.
Hana Dvorská není jen fyzicky zdatná, ale svou šikovnost celoživotně projevuje i v dalších oborech. V minulé době, kdy nebylo možné spoustu výrobků koupit, velmi úspěšně vyráběla stany, školní brašny, sedačky do padáků, batohy, šusťákové soupravy i horolezecké úvazy. Jak sama řekla, místo aby založila firmu na výrobu stanů, tak dělá kotrmelce celej život. Komici se inspirovali její zálibou ve scénce „Šití školních brašen“. Ke konci pořadu tradičně zazářil pianista Václav Tobrman ve chvíli, kdy složil a zahrál píseň na základě slov daných diváky.
Pokud by Dvorská nebyla kaskadérka, bavila by ji práce instalatéra či kominíka. Tyto role jí poté přisoudil závěrečný předabovaný rozhovor.
Na dotaz, jakou zprávu by poslala všem lidem na světě, odpověděla: „Mějme se rádi“.
Pořad 321Jedem! se do Malostranské besedy vrátí 18. května a jeho hostem bude dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt