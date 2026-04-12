Změňte pohled na své zdraví: Ukázka z knihy Slepá místa medicíny od Martyho Makaryho, která vás probudí
Proč v moderní době, kdy máme nejvyspělejší technologie v historii, nebezpečně rychle přibývá chronických onemocnění a alergií? Možná to není o tom, co ještě neumíme vyléčit, ale o tom, co děláme už dlouho špatně. Kniha Slepá místa medicíny od Martyho Makaryho bourá zažité mýty, které mají vliv nejen na náš jídelníček, ale i řadu dalších oblastí péče o zdraví. Je to povinná četba pro každého, kdo chce porozumět svému tělu v souvislostech, o kterých se v běžných ordinacích často mlčí.
Když jdeme k lékaři, chceme věřit, že to, co nám říká, je téměř svaté. Že lékařská doporučení stojí na pevných důkazech. Když je opakují experti, musí být přece správná… Bohužel to tak vždy není a doplácí na to i celé generace.
Britsko-americký lékař, chirurg a odborník na zdravotnictví z Univerzity Johnse Hopkinse Marty Makary, působil i ve vedení Světové zdravotnické organizace, je členem americké Národní akademie medicíny a patří k předním hlasům prosazujícím větší transparentnost a inovace ve zdravotní péči.
Podílel se na více než 300 recenzovaných studiích a na vzniku checklistu chirurga, působil jako hostující profesor na více než 25 lékařských fakultách. Napsal několik knih a publikuje v periodikách jako Wall Street Journal, New York Times a Washington Post.
To, že rezistenci vůči antibiotikům nespustila příroda, ale oficiální lékařská doporučení, je velkým upozorněním dnešní doby. Lékař a výzkumník Marty Makary rozebírá, proč došlo k některým omylům moderní medicíny, jako bylo nadužívání antibiotik. A jaké byly následky. Co můžeme my i lékaři udělat, aby k tomu nedošlo? Ve své knize Slepá místa medicíny nabízí průvodce k nezkreslené objektivitě v péči o zdraví a seznamuje s výzkumy, které dávají na frak obvyklým představám. „Tato kniha funguje jako budíček… Povinná četba pro každého, kdo chce porozumět úskalím moderní medicíny a najít cestu k efektivnější a soucitnější zdravotní péči,“ řekl o knize Peter Attia, lékař a autor bestselleru Přežít (Jan Melvil Publishing, 2023).
Z titulu Slepá místa medicíny, který v březnu vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing, vám přinášíme ukázku.
Medicína se často mýlí ne proto, že ví málo, ale protože si je až příliš jistá.
ANOTACE
Myslíte si, že lékařská doporučení stojí na pevných důkazech?
Že když je slýcháme celý život a opakují je experti, musejí být správná?
Kéž by to platilo vždy.
Lékař a výzkumník Marty Makary přesvědčivě ukazuje, že i dnešní medicína má svá slepá místa. Tedy oblasti, kde se odborný konsenzus změnil v dogma, kde se přestaly klást otázky a kde špatné interpretace dat a tlak autorit vedly k chybám, na něž doplácejí celé generace. A možná zasáhly i vás.
Makary vás provede příběhy výzkumů, lékařských rozhodnutí a pacientů, u nichž zdravotní systém selhal – ne kvůli absenci důkazů, ale navzdory nim.
# V knize se mimo jiné dozvíte:
- Epidemii alergie na arašídy nespustila příroda, ale oficiální zdravotní doporučení.
- Miliony žen přišly zbytečně o zdravé vaječníky, protože se dlouho ignorovalo skutečné místo vzniku rakoviny.
- Rutinní podávání antibiotik ničí mikrobiom a zvyšuje riziko obezity, astmatu, diabetu i duševních poruch.
- Vejce a cholesterol se nestaly obětním beránkem kvůli důkazům, ale vinou hlasitých jednotlivců.
- Hormonální substituční terapie může udělat pro zdraví žen nad padesát let víc než kterýkoli jiný lék v historii.
Tato kniha není útokem na vědu.
Je výzvou dostát jejím ideálům.
Nakladatel: Jan Melvil Publishing, 2026, překlad Helena Mirovská, 312 str., 429 Kč