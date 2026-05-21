Komplexní dirigent bez komplexů určoval tempo zábavy v Malostranské besedě: Jan Kučera zavítal do 321Jedem!
Pořad 321Jedem! lze označit za svého druhu koncert improvizovaného humoru. Symbolickým dirigentem je vždy Nikola Orozovič a úlohu orchestru přebírá trojice členů souboru Just! Impro. Nicméně jejich tradiční talent rozesmát diváka nabral mnohem vyšší „grády“ v polovině května, kdy na prknech Malostranské besedy přivítali skutečného dirigenta, hudebního skladatele a klavíristu Jana Kučeru.
Orozovič na úplném začátku uvedl na scénu své kolegy Janu Pokornou a Martina Vasqueze, kteří v otázkách odehráli příběhy „Ježibaba v Sapě“, „Ponorka“ a „Vinný sklípek“. Poté je již poctil svou přítomností pozvaný mistr českého hudebního světa.
Jan Kučera v minulosti působil na mnoha pozicích v naší umělecké sféře. Začínal jako asistent šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu, později se sám stal šéfdirigentem Karlovarského symfonického orchestru. Jeho hudební díla se průběžně dostávala na scénu Národního divadla i do repertoáru České filharmonie, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, nebo i v zahraničí do Lotyšského národního divadla v Rize. Jak o sobě vyprávěl v rozhovoru s improvizátory, do Prahy se nastěhoval v období Sametové revoluce, když mu bylo 12 let. Během studia na konzervatoři pak celý půlrok nenavštěvoval povinný kurz dirigování, nicméně za dostatečnou na vysvědčení přislíbil, že odteď jej už zanedbávat nebude. Od té doby si dirigentskou úlohu oblíbil a v současnosti velmi rád kombinuje symfonický orchestr a moderní hudbu. Práce s dnešními hudebními žánry se mu zcela jistě vyplácí při skládání filmové hudby, od pohádky Jiřího Stracha až po horory. Před necelými třemi roky se v Národním divadle objevil Don Buoso, společné dílo Kučery a režiséra Davida Radoka. Jedná se o operní prequel ke slavné operní komedii Gianni Schicchi. Za své oblíbené žánry označil Kučera klasiku a jazz, případně ale také country, rock i dechovku. Nemá však rád techno. Tvoření hudby, která se líbí jemu i lidem, označil za celoživotní vášeň.
Jak diváky, tak účinkující, si Kučera brzy získal svým neobyčejně okouzlujícím šarmem. Občas se svěřil se zajímavými epizodami z profesního života, jako když například udělal při živelném dirigování jeho vystřelený manžetový knoflík díru do violoncella člena orchestru. Sám definoval jakéhokoliv dirigenta jako „komplexní osobnost bez komplexů“, a v tomto světle se zcela jistě po celou dobu večera předvedl. Dirigent obecně, jak jindy Kučera vysvětlil, je podle něho něco jako navigace v autě, kterou členové orchestru při složitém výkonu mají neustále na zřeteli. Motivy z jeho vyprávění inspirovaly improvizátory ke scénce „Golfista na Karlově mostě“, líčené v žánrech pohádka, středověká poezie a tragikomedie. V reakci na Kučerův dřívější výrok zase dali Orozovič a jeho tým dohromady výstup „Zakomplexovaný dirigent“, v jehož rámci se vzájemně dabovali. Host večera se několikrát do pořadu aktivně zapojil. Nejvýrazněji se tomu tak stalo ve chvíli, kdy sám Orozovič přinesl na pódium několik nástrojů denní potřeby s otázkou, jestli by některý z nich nahradil dirigentskou taktovku. Kučera si vybral vařečku a skutečně s diváky v Malostranské besedě předvedl menší pěvecké vystoupení. Společně s ostatními účastníky pořadu si později vyslechl píseň, kterou klavírista Pavel Mucha složil již tradičně na základě slov od diváků.
Další improvizovanou částí pořadu byla scénka „Rozhovor s činelistou“, v níž Vasquez zpovídal své kolegy tak, že každý z nich přispíval jen jedním slovem do společné odpovědi. V následující scénce s námětem „Lyžárna“ pak improvizátoři používali lístečky se vzkazy od diváků.
Na otázku, jakou životní roli by si Jan Kučera vybral, pokud by se nepohyboval v hudebním prostředí, odpověděl, že by byl nejraději renesančním sochařem. Tuto úlohu mu komici určili v posledním výstupu, ve kterém použili jeho rozhovor v Českém rozhlasu a v tomto duchu jej předabovali.
SMS zpráva od našeho hosta všem lidem na světě by zněla: „Mějte rádi muziku, je to jeden z největších vynálezů lidstva.“
321Jedem! se vrátí v neděli 7. června a jeho hostem bude kuchařka a blogerka Ta Thuy Dung, známější jako Chili Ta.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt