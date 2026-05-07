Sázet před zmrzlými, nebo po nich? Ledoví muži rozhodují víc, než si myslíme
Každý rok se opakuje stejná situace: teplo střídá chlad a řešíme, jestli sázet zeleninu, nebo jestli ještě raději počkat. Takzvaní ledoví muži představují hranici, kterou se vyplatí nepodcenit. Podíváme se, kdy přicházejí zmrzlí, na co si dát pozor, na meteorologické souvislosti i doporučení z praxe.
Kdy jsou ledoví muži a kdo to byli
Ledoví muži, zmrzlíci, zmrzlí muži. To vše jsou názvy pro tři svaté. Pankrác, Servác a Bonifác. Ledoví muži připadají každoročně na stejné dny:
12. května – sv. Pankrác
13. května – sv. Servác
14. května – sv. Bonifác
Jde o křesťanské světce, s jejichž svátky se propojila lidová zkušenost: opakující se ochlazení a riziko přízemních mrazíků v polovině května.
Na ně navazuje 15. května tzv. studená, nebo také někdy uplakaná Žofie, protože přinášela déšť. V lidových pranostikách se říká:
- Pankráce, Servác, Bonifác – ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.
- Po kuchařce zmrzlých se vysazuje paprika.
Co se v té době skutečně děje
Nejde jen o tradici, ale o jev popsaný v klimatologii střední Evropy. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu:
- V první polovině května se ve střední Evropě mohou objevit vpády chladnějšího vzduchu.
- Při vhodných podmínkách pak mohou noční nebo ranní teploty klesnout k nule či pod ni.
- Pro zahrádkáře jsou rizikové hlavně přízemní mrazíky, které mohou poškodit mladé a teplomilné rostliny.
Důležité je vědět, že tato fakta se netýkají konkrétních dnů, ale jedná se o statisticky časté období. Ve vyšších polohách se mrazy mohou objevit i po 15. květnu. Na měsíční výhled měsíce května se můžete podívat do odkazu s PDF, který sestavil Český hydrometeorologický ústav.
Sázení rostlin okolo zmrzlých
Teplomilné rostliny, jako jsou rajčata, papriky, okurky, cukety, dýně je vhodnější vysazovat až po 15. květnu a v chladnějších oblastech se vyplatí počkat ještě o několik dní, protože i mráz kolem −1 až −2 °C může tyto rostliny zničit.
Plodiny odolnější vůči chladu, jako je mrkev, hrách, špenát či cibuli můžeme už mít na záhonech a mráz by jim příliš neměl ublížit.
Když přesto chceme sázet
Před zmrzlými můžeme sázet, ale musíme se přizpůsobit podmínkám. Konkrétně je potřeba využít ochranné prostředky, jako je folie, netkaná textilie. Než dáme rostlinky ven, zvykáme je na venkovní prostředí, tedy je otužujeme.
Důležité je průběžně sledovat noční teploty, ne jen denní počasí. Ledoví muži nejsou jen tradiční pranostiky, ale výsledek dlouhodobých zkušeností. A ty říkají, že polovina května může být pro rostliny riziková a vyplatí se obezřetnost. Nejnovější zprávy o počasí také vypovídají o chladnějším období.
Zdroje: i-meteo.cz, chmi.cz