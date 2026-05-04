Stanley Tucci: U jednoho stolu. Kuchařka známého herce staví na lásce k jídlu a společnému stolování
Stanley Tucci není jméno známé jen jako skvělý herec a režisér. Velmi ho charakterizuje i jeho láska k jídlu. Charismatický herec už má na svém kontě čtyři kuchařky. Nakladatelství Grada ale nyní přišlo s jeho první knihou v českém jazyce. Jedná se o jeho první titul v originálu The Tucci Table, který vyšel v přepracované podobě.
Kuchařský bestseller od světové filmové hvězdy
Bylo by snadné se věnovat jen filmové hvězdě. Na knize se ale významně podílela i jeho druhá žena Felicity Blunt. Kniha vznikla za přispění gastronomické publicistky Kay Plunkett-Hoggeové. Nejedná se jen o pouhou kuchařku, ale manželé nás nechávají nahlédnout pod pokličku rodinného života, a nabízejí to nejlepší z rodinných receptů, které prolínají italskou, americkou a britskou kuchyni.
Shodou okolností můžeme právě na České televizi sledovat cestovatelskou sérii plnou jídla Všechny chutě Itálie, kde Stanley Tucci působí jako průvodce a v květnu vtrhl do kin film Ďábel nosí Pradu 2, ve kterém má tento skvělý herec svou nezapomenutelnou roli. Stanleyho Tucciho je nyní všude plno, a vůbec to není na škodu.
Ale zpátky ke knize U jednoho stolu, která poprvé vyšla před 10 lety. Publikace nabízí recepty inspirované italskou, americkou a britskou kuchyní, z nichž každý doprovází osobní příběh – od vzpomínek na dětství až po zážitky z filmového světa. Nové vydání navíc reflektuje autorovu životní cestu posledních deseti let, včetně jeho uzdravení z vážné nemoci a proměnu jeho rodiny.
„Když vzpomínám na životní okamžiky, které mi přinesly největší potěšení a radost, zjišťuji, že téměř vždy bylo jejich součástí jídlo a stolování,“ píše Stanley Tucci.
Stanley Tucci – herec, režisér, spisovatel a nadšený kuchař v jedné osobě – bere stolování nejen jako rodinnou záležitost: „U nás se to rozhodně týká i širší rodiny, přátel a kolegů, kteří s námi v průběhu let sdíleli pohodu u našeho stolu – a někteří z nich se s námi pro účely této knihy o své recepty a příběhy podělili,“ vysvětluje Tucci. Jednou z osobností, které se podělily o své kuchařské poklady, je i Tucciho švagrová, herečka Emily Blunt. Spolu se na filmových plátnech objevili právě v obou filmech Ďábel nosí Pradu. Herecký kolega a švagr Emily považuje za vynikající kuchařku. Do knihy se dostala kuřecí nudlová polévka podle Emily, kterou si získala skvělá herečka svého muže, rovněž herce, Johna Krasinskeho. V kuchařce ale najdeme i další recepty a příběhy jejich blízkých.
Přepracované vydání deset let starého bestselleru
České vydání titulu U jednoho stolu (The Tucci Table) vychází z přepracované podoby Tucciho kuchařského bestselleru z roku 2024. Od prvního vydání knihy uplynulo deset let, v životě Tucciho nastala spousta změn, včetně hercovy vážné nemoci.
„Společné jídlo, byť třeba skromné, je projevem sounáležitosti a důkazem toho, že vám na ostatních členech rodiny záleží,“ píše autor.
Kuchařka U jednoho stolu je rozdělená na kapitoly:
- Polévky a saláty
- Předkrmy
- Těstoviny, rýže aluštěniny
- Ryby a mořské plody
- Maso a drůbež
- Přílohy
- Dezerty
- Základní recepty
Mezi recepty můžeme najít obvyklé pečené kuře, kuřecí křidélka podle Joan, což je maminka S. Tucciho, zajímavě vypadá i pečená šunka s mostarda di fruta. Tady už ale najdete ingredience, které v kuchyni asi mít nebudete, ale k sehnání u nás jsou. Ze sladkých dobrot autoři zařadili třeba babiččiny bochánky, což je anglické jemné pečivo zvané scones. Dále například pusinky či zmrzlinu s příchutí newyorského cheesecaku podle Isabel (Tucciho dcery).
Z celé knihy je cítit obrovská vřelost a láska nejen k jídlu, ale i životu jako takovému a společnosti blízkých. Nádherné průvodní fotografie doplňují samotné recepty. Jejich podobu ocení ti, kterým nestačí jen soupis potravin a postup. Autoři popisují, jak recept vznikl, a proč si ho zamilovali. U řady receptů nechybí ani praktické doplnění k přípravě od Stanleyho nebo Felicity. Fotografie Tucciho rodiny při přípravě jídel a při její přirozené živosti pořídil rodinný přítel, fotograf Toby Lockerbie.
„Jsem přesvědčený, že společné sdílení jídla je jednou z nejdůležitějších forem trávení onoho krátkého času, který nám byl na tomto světě vyměřený. A proto doufám, že přesně k tomu vás bude naše kniha inspirovat.“
Co je na této knize také sympatické, je skutečnost, že autor část výdělku z této knihy newyorské potravinové bance…
Nakladatel: Grada, 2026, originál: The Tucci Table, 2024, překlad Ema Pellarová, 256 stran.