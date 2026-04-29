Oheň a popel v Divadle Bez Zábradlí: Komorní drama pro dva znamenité herce
Brněnské Divadlo Bolka Polívky přijalo pozvání pražského Divadla Bez Zábradlí a přináší perly ze svého repertoáru. Mezi nimi je i tahle londýnská hra pro dva herce, založená na světoznámé novele Svíce dohořívají Sándora Máraie. Kdo předlohu zná, bude moci srovnávat, ale kdo nezná, patrně si představení víc užije, protože nebude vědět, co očekávat…
Příběh se točí kolem dvou starých přátel v pozdních letech – vidí se po dlouhé 40leté odmlce. Tenkrát se něco stalo, něco, co rozbilo jejich přátelství, a poznamenalo je na zbytek života.
Díky tomu, že příběh vychází z knihy, je dle očekávání notně literární, upovídaný, románový. Ale totálně ho pozvedají herecké výkony. Obsazení je pečlivě vybrané a i když se většinu představení vůbec nic neděje, stejně hercům visíte na rtech.
Hlavní slovo má Henrik, kterého ztvárnil Martin Huba. Jsme na jeho panství, kde čekal 40 let, až se vrátí jeho přítel Konrád (Jiří Dvořák), aby s ním zúčtoval minulost. A Martin Huba účtuje. Takové sáhodlouhé monology jsem už dlouho nezažila. Kolikrát už jsem si frustrovaně přála „proboha, zkrať to!“. Coby čtenářka detektivek jsem v příběhu tu detektivku téměř viděla – je tu záhada, a Henrik má spoustu teorií, jak to tenkrát bylo. Měl 40 let na to je rozmýšlet, pitvat, nimrat se v každém detailu. A taky to teď dělá. Analyzuje, hysterčí, filozofuje, máchá rukama. A Konrád jen mlčí. Občas reaguje. Vstane pobouřeně z křesla. Zoufale přechází. A diváci trnou a v duchu ho vybízí „No tak řekni už přece něco! Mluv!“ Ale Jiří Dvořák mlčí jako o život…
Je pravda, že hra Oheň a popel je hereckým koncertem dvou skvělých umělců (které tu doprovází Drahomíra Hofmanová jako hospodyně a Kristýna Štarhová coby přízrak mrtvé manželky). Ale není pravda, že by byl příběh detektivkou. Závěr vám totiž ukáže, co je celou dobu v příběhu to hlavní.
Vážně bylo tak důležité strávit tolik let v ublížené uraženosti, hýčkat si své zaručené pravdy a bolístky? Jaký smysl má takový život?
Oheň a popel je hra o přátelství a křivdách, která je nesmírně pomalá a frustrující, ale přiměje vás hodně přemýšlet. Například o tom, jestli v románové předloze nebude víc vodítek…
Autor: Christopher Hampton
Režie: Roman Polák
Hrají: Martin Huba, Jiří Dvořák, Drahomíra Hofmanová, Kristýna Štarhová / Wlasta Laura
Dramaturgie: Vladimír Procházka
Scénografie: Jaroslav Milfajt
Kostýmy: Katarína Hollá
Světelný design: Vojtěch Dvořák
Hudba: David Rotter
Překlad: Jitka Scoffin a Dana Silbigerová
Foto: David Konečný
Délka: 120 min + přestávka
Premiéra: 18. 11. 2023