Děsivá věštba v Cikánském revíru: Audiokniha Nekonečná noc od Agathy Christie je v podání Jana Nedbala skvělým koktejlem magie
Agathu Christie nejspíš není třeba příliš představovat. Její detektivky jsou světoznámé a její jméno něco říká i těm, kteří příliš nečtou. Zfilmované příběhy mají nespočet nadšených příznivců napříč různými generacemi. Britská autorka ale napsala i psychothriller. Titul s názvem Nekonečná noc z roku 1967 milovala i sama Agatha Christie.
Vypravěčem příběhu, kde se neobjevuje ani Hercule Poirot, ani slečna Marplová, je mladý muž Michael Rogers, který vystřídal celou řadu zaměstnání a ani co se týká vztahů, není příliš stálý. Ale to jen do té doby, dokud se na venkově u domu U Věží, kterému se říká i Cikánský revír, jednou nesetká s bohatou dívkou Ellie.
Cikánský revír je magické místo opředené řadou pověr, ale Michael tam touží mít krásný dům. Nedaleko dokonce žije jedna cikánka, která povídá podivné věci. Právě u Cikánského revíru Michael potká nádhernou dívku Ellie a ta ho úplně uchvátí. Brzy se koná svatba a zdá se, že přece jen je vše tak, jak má být. I přes všechna varování, že revír je prokletý. Vypadá to jako hezký romantický příběh, ve kterém hraje roli trocha tajemství a nejistoty. JENŽE…
Někdo se zrodí pro lásky sladkou moc, jiný se zrodí pro nekonečnou noc…
Nekonečná noc v originále vyšla v roce 1967 a jedná se o naprosto netypické dílo Agathy Christie, které v té době bylo 77 let. Kdo čeká její klasickou detektivku, dost možná titul odloží. Pokud se ale knize rozhodnete dát šanci a necháte se nalákat do jejích chapadel, zůstanete nakonec nejspíš nevěřícně zírat. Přesně tak jsem si připadala před více než 20 lety, kdy jsem titul četla poprvé. Nyní jsem si ho měla možnost vychutnat jako audioknihu, kterou načetl skvělý divadelní a filmový herec Jan Nedbal (* 1990). Jeho výrazná podmanivá barva hlasu a přednes jsou naprostým ideálem pro tuto knihu. Tajemnost, láska, záhada, ale i to pořádné napětí tam nakonec je (a v jaké míře!), přestože se autorce nejspíš podařilo báječně odvést čtenářovu pozornost a ukolébat ji.
Jan Nedbal dokázal toto dílko pozdvihnout ještě na vyšší úroveň a dodat mu mnohem magičtější náboj, pokud to ještě vůbec je možné. Poslechem jsem si ujasnila, že tato kniha je naprostý skvost. Za tu spoustu let, které uběhly od mého první setkání s Nekonečnou nocí, se mi do ruky či uší dostalo množství nejrůznějších knih. Ta jim ale zdatně konkuruje a někdy i převyšuje pozdější díla dalších skvělých autorů. Nekonečnou noc o bohaté dědičce Ellie a chudém Michaelovi milovala i sama Agatha Christie až tak, že ji prý považovala za jednu ze svých nejoblíbenějších děl.
Psychologický thriller napsala ve svých téměř osmdesáti letech. V audiopodobě si můžete Nekonečnou noc poslechnout třeba na audioteka.cz a nechat se uhranout tím nejlepším způsobem.
Překlad: Eva Hrubá
Režie a záznam zvuku: Daniel Tůma
Interpret: Jan Nedbal
Délka: 7 hodin 35 minut
Vydavatel: AudioStory, 2025