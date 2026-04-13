Soutěž o 3 výtisky psychologického thrilleru Když je spolkly vlny
Během exkurze v australské divočině se tři studenti odpojí od skupiny a vyrazí do rozbouřeného oceánu. Záchrana by znamenala jen další oběť. Jak takové rozhodnutí obhájit před rodiči, policií a vlastním svědomím? Vyhrajte jeden ze tří výtisků strhujícího psychologického thrilleru z australského pobřeží Když je spolkly vlny.
„Napínavé čtení, při němž budete mít srdce až v krku… Nekompromisní příběh plný zvratů o tom, jak se pod tíhou tragédie ohýbá lidský charakter, to vše vyprávěno v neutuchajícím tempu. Mark Smith přináší studii morálního dilematu v atraktivním thrillerovém pojetí.“
– Australian Arts Review
Soutěž končí 27. dubna 2026.
Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.
ANOTACE
První pravidlo záchrany zní: Nezvyšuj počet obětí. Grace právě potkala nejhorší noční můra každého učitele. Po náročném dni v australské divočině stojí na břehu rozbouřeného oceánu a pozoruje, jak tři studenty unáší silné proudy na otevřené moře.
Během několikadenní exkurze do australské divočiny, kde se středoškoláci seznamují s přežitím daleko od civilizace, dostane skupina náctiletých chlapců nápad: rozhodnou se nenápadně uniknout pozornosti pedagogů a zaplavat si v oceánu. Ve chvíli, kdy je učitelka Grace spatří, jsou již daleko od břehu a Grace jako záchranářka ví, že pomoci jim by znamenalo riskovat vlastní život. Má zůstat na břehu, nebo se pokusit o nemožné a téměř jistě zahynout v předem prohraném boji?
V chaosu následujících dnů se Grace musí postavit truchlícím rodičům a na povrch začnou vyplouvat nové skutečnosti. Kdo chlapcům našeptal smrtící dobrodružství? Kdo může za jejich smrt? Komu může Grace ještě věřit?
Strhující psychologický thriller z australského pobřeží vznikl na základě osobní zkušenosti autora, středoškolského lektora pobytů ve volné přírodě a dobrovolného záchranáře.
Nakladatelský dům Grada, Metafora, překladatel: Jakub Laxar, 288 str., 399 Kč
