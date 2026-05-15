Proč v Česku roste zájem o oddlužení bez insolvence
V posledních letech roste počet firem, které hledají řešení dluhů mimo klasické insolvenční řízení. Oddlužení bez insolvence nabízí podnikatelům větší kontrolu nad situací a menší reputační riziko.
Dluhy ve firmě často nevzniknou ze dne na den. Stačí pár opožděných plateb, jeden větší výpadek cash flow – a závazky začnou narůstat rychleji, než je podnik schopný zvládnout. Pokud se v této situaci poznáváte, možná už jste narazili na pojem oddlužení bez insolvence jako alternativu k formálnímu řízení podle insolvenčního zákona.
Na rozdíl od klasické insolvence nejde o soudní proces, ale o postup založený na dohodě s věřiteli. V praxi to znamená, že místo podání návrhu podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon se firma snaží vyjednat nové podmínky splácení – například nižší splátky, odklad nebo částečné odpuštění dluhu. Výsledek? Vyhnete se zápisu v insolvenčním rejstříku a firma může pokračovat v běžném provozu.
Zákon přitom jasně definuje, kdy už se nacházíte v úpadku. Podle § 3 insolvenčního zákona jde o situaci, kdy máte více věřitelů a závazky po splatnosti déle než 30 dní, které nejste schopni plnit. V takovém okamžiku by měl podnik standardně řešit situaci právě insolvencí. Jenže realita je složitější – ne každá firma chce jít touto cestou hned.
Co znamená oddlužení bez insolvence – vysvětlení pojmu
Oddlužení bez insolvence není samostatný institut, který byste našli v zákoně pod jedním paragrafem. Jde o soubor kroků, které stojí na smluvní volnosti mezi vámi a vašimi věřiteli. Právní základ přitom najdete v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v § 1724 a násl., které upravují uzavírání smluv. V praxi to znamená, že si s věřiteli můžete sjednat nové podmínky splácení dluhů – pokud s tím budou souhlasit.
Rozdíl oproti klasické insolvenci je zásadní. Insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon probíhá pod dohledem soudu a má přesně daná pravidla. Například § 398 tohoto zákona stanoví způsoby řešení úpadku, včetně splátkového kalendáře nebo zpeněžení majetku. U mimosoudního řešení nic takového neexistuje – vše závisí na dohodě stran.
V praxi to často vypadá tak, že firma osloví své věřitele a nabídne jim nový splátkový režim. Může jít o prodloužení splatnosti, snížení měsíčních plateb nebo jednorázové narovnání dluhu se slevou. Klíčové je, že věřitel musí souhlasit. Bez jeho podpisu dohoda nevznikne a dluh trvá dál v původní podobě. Naši právníci se této oblasti věnují dlouhodobě a podle právní analýzy Consultarius roste v Česku zájem o oddlužení bez insolvence. Důvod je jednoduchý: firmy chtějí řešit problémy diskrétně a bez zásahu soudu.
Pozor ale na jednu věc. Pokud už splňujete podmínky úpadku podle § 3 insolvenčního zákona, nemůžete situaci ignorovat donekonečna. Zákon počítá s tím, že dlužník má jednat bez zbytečného odkladu. Praxe ukazuje, že odkládání řešení vede spíše k horší vyjednávací pozici – věřitelé jsou méně ochotní ustupovat a riziko exekucí roste. Oddlužení bez insolvence tedy dává smysl hlavně ve fázi, kdy ještě máte prostor jednat. Jakmile se situace vyhrotí, pravidla už určují soudy – a vaše možnosti se výrazně zúží.
Právní rámec a možnosti podle českého práva
České právo nezná „oddlužení bez insolvence“ jako jeden konkrétní postup. To ale neznamená, že jste bez nástrojů. Naopak – právní řád vám dává několik cest, jak dluhy upravit bez zásahu soudu. Základ najdete opět v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje závazky a jejich změny.
Jedním z klíčových institutů je dohoda o změně závazku. Podle § 1902 občanského zákoníku si můžete s věřitelem sjednat jiný obsah dluhu – typicky jiný splátkový kalendář nebo odklad splatnosti. V praxi to znamená, že původní dluh nezaniká, ale mění se jeho podmínky. Pro firmu je to často první krok, jak získat čas a stabilizovat cash flow.
Další možností je narovnání podle § 1903 občanského zákoníku. Tady už nejde jen o změnu podmínek, ale o „uzavření sporu“ mezi vámi a věřitelem. Strany se dohodnou na nové výši dluhu nebo na tom, že část závazku zanikne výměnou za rychlou úhradu. Klienti se často ptají, zda je reálné dosáhnout slevy. Ano – zejména pokud věřitel vidí, že alternativa je zdlouhavé vymáhání nebo insolvence s nejistým výsledkem.
Dohoda s věřiteli v praxi
Samotné vyjednávání má svá pravidla, i když nejsou psaná v jednom paragrafu. Věřitelé posuzují především vaši schopnost splácet a ochotu situaci řešit. Z mé zkušenosti funguje otevřený přístup – předložit reálná čísla, plán splátek a vysvětlit, proč je dohoda výhodnější než soudní spor.
Typický scénář: firma má dluhy 1,2 milionu Kč u čtyř věřitelů. Nabídne splácení 25 000 Kč měsíčně po dobu 36 měsíců a jednorázovou úhradu 150 000 Kč. Dva věřitelé souhlasí, třetí chce vyšší splátky, čtvrtý odmítá. A tady nastává klíčový moment – dohoda není kolektivní jako v insolvenci. Musíte jednat s každým zvlášť.
Proč firmy volí oddlužení bez insolvence
Když se firma dostane do tlaku ze strany věřitelů, rozhodnutí není jen právní – je i strategické. Oddlužení bez insolvence dnes podnikatelé volí hlavně proto, že jim dává prostor řídit situaci podle vlastních možností. Nečekáte na rozhodnutí soudu, ale aktivně vyjednáváte podmínky.
Jedním z hlavních důvodů je ochrana reputace. Jakmile vstoupíte do insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, objeví se vaše firma v insolvenčním rejstříku. Obchodní partneři to sledují. Banky reagují rychle – často omezí financování nebo vypoví smlouvy. V praxi to znamená, že i jinak životaschopná firma se může dostat do ještě větších problémů.
Další faktor je kontinuita provozu. Insolvence s sebou nese zásahy do řízení společnosti a dohled insolvenčního správce. Naproti tomu mimosoudní dohoda vám umožňuje pokračovat v podnikání bez zásadních omezení. Máte kontrolu nad cash flow, můžete plánovat investice a jednat s partnery bez stigmatizace.
Riziko insolvence vs. mimosoudní řešení
Rozdíl mezi oběma přístupy se nejlépe ukáže na konkrétní situaci. Představte si firmu s obratem 10 milionů Kč ročně, která se dostane do krátkodobých problémů s likviditou. V insolvenci by čelila omezením při nakládání s majetkem a zvýšenému tlaku věřitelů. Při mimosoudním řešení má šanci situaci stabilizovat během několika měsíců.
To ale neznamená, že oddlužení bez insolvence je vždy lepší. Pokud se věřitelé neshodnou nebo ztratí důvěru, může se situace rychle otočit. Praxe ukazuje, že klíčovým faktorem je načasování – čím dříve začnete jednat, tím větší máte šanci na dohodu.
Dopady na obchodní partnery
Firmy často podceňují, jak jejich finanční situaci vnímají dodavatelé a odběratelé. Insolvence je veřejná a může spustit dominový efekt – dodavatelé zpřísní podmínky, zákazníci začnou hledat alternativy. Naproti tomu diskrétní dohoda s věřiteli tento efekt výrazně tlumí.
Z mé praxe vidím, že podniky, které zvolí mimosoudní cestu včas, si udrží klíčové obchodní vztahy. Například společnost v oblasti stavebnictví s dluhem 800 000 Kč dokázala během 9 měsíců restrukturalizovat závazky bez ztráty hlavních kontraktů. V insolvenci by o ně s vysokou pravděpodobností přišla.
Jak probíhá oddlužení bez insolvence krok za krokem
Postup není formálně daný zákonem, ale v praxi má jasnou strukturu. Pokud ji nedodržíte, jednání s věřiteli se rychle rozpadne. Proto doporučuji držet se následujících kroků:
- Analýza dluhů a příjmů – sepište všechny závazky (výše, splatnost, věřitel) a spočítejte, kolik můžete měsíčně splácet. Bez reálných čísel nemá vyjednávání šanci.
- Návrh řešení – připravte konkrétní plán: splátkový kalendář, případně kombinaci s jednorázovou úhradou.
- Oslovení věřitelů – kontaktujte každého zvlášť, představte návrh a vysvětlete situaci.
- Vyjednávání podmínek – upravujete návrh podle reakcí věřitelů, hledáte kompromis.
- Uzavření dohody – smluvně nastavíte nové podmínky splácení.
- Plnění závazků – dodržujete dohodnutý režim, jinak se situace vrací na začátek.
Zní to jednoduše. V praxi rozhodují detaily – hlavně ve fázi vyjednávání.
Vyjednávání s věřiteli
Věřitelé sledují tři věci: vaši důvěryhodnost, reálnost návrhu a alternativu. Pokud vidí, že bez dohody hrozí insolvence s nízkým uspokojením, bývají otevřenější kompromisu. To je moment, kdy máte nejsilnější vyjednávací pozici.
Z mé zkušenosti funguje otevřený přístup. Předložíte finanční přehled, vysvětlíte příčiny problémů a ukážete konkrétní plán. Naopak obecné sliby bez čísel vedou k odmítnutí. Věřitel potřebuje vidět, že dohoda dává ekonomický smysl.
Uzavření dohody a její plnění
Dohody se uzavírají jako smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obvykle obsahují uznání dluhu, nový splátkový kalendář a podmínky pro případ prodlení. Tady se chyby neodpouštějí – špatně nastavená smlouva může věřiteli umožnit požadovat celý dluh najednou.
V praxi se proto využívají i silnější nástroje, například notářský zápis s doložkou vykonatelnosti. Ten zvyšuje jistotu věřitele, ale zároveň vás zavazuje k přesnému plnění. Celý proces trvá zpravidla 2 až 6 měsíců. Pokud dohody fungují, firma získá čas a stabilitu. Pokud ne, tlak věřitelů se vrací – a často už nezbývá než řešit situaci přes soud.
Výhody a nevýhody tohoto řešení
Oddlužení bez insolvence láká hlavně svou flexibilitou. Neřešíte věc přes soud, ale přímo s věřiteli. To vám dává prostor upravit splátky podle reálné situace firmy a zachovat běžný provoz. Zároveň se vyhnete veřejnému zápisu v insolvenčním rejstříku, což má přímý dopad na vztahy s bankami a partnery.
Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že nemáte žádnou právní ochranu, jakou poskytuje insolvenční řízení. Věřitel může kdykoliv změnit postoj nebo zahájit vymáhání. Dohoda také neváže ostatní věřitele – každý jedná samostatně. To je zásadní rozdíl oproti režimu podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, kde rozhodnutí soudu působí vůči všem.
Nejčastější chyby firem
Z mé praxe se opakuje několik problémů. Firmy často podcení přípravu, přijdou s nereálným splátkovým plánem nebo začnou jednat pozdě. Další častá chyba: neřeší všechny věřitele najednou. Výsledkem je, že jedna dohoda běží, zatímco jiný věřitel zahájí exekuci.
Kdy už bez insolvence nelze pokračovat
Existuje bod, kdy mimosoudní řešení přestává fungovat. Typicky ve chvíli, kdy splňujete znaky úpadku podle § 3 insolvenčního zákona a věřitelé odmítají spolupracovat. V takové situaci se prostor pro vyjednávání rychle uzavírá. V praxi to znamená jediné: pokud dohody selhávají a tlak roste, je potřeba přehodnotit strategii. Oddlužení bez insolvence není univerzální řešení – funguje jen tehdy, když máte čas a důvěru věřitelů.
Závěr
Oddlužení bez insolvence dává firmám prostor řešit dluhy bez zásahu soudu a bez veřejného tlaku. Pokud jednáte včas, můžete si nastavit podmínky splácení podle reálných možností a udržet podnikání v chodu. Právě proto zájem o oddlužení bez insolvence v Česku roste – firmy hledají cestu, jak zvládnout závazky bez zásadních dopadů na reputaci.
Tato cesta má ale jasné limity. Bez souhlasu věřitelů dohoda nevznikne a při zhoršení situace se vyjednávací pozice rychle ztrácí. Jakmile naplníte znaky úpadku podle insolvenčního zákona a věřitelé začnou jednat samostatně, prostor pro mimosoudní řešení se uzavírá. Zvažte proto svoji situaci realisticky. Máte přehled o dluzích, stabilní příjem a ochotné věřitele? Pak dává smysl jednat a pokusit se o dohodu. Pokud ale tlak roste a dohody se nedaří uzavírat, je lepší neotálet a přejít na řešení, které dává jasný právní rámec.