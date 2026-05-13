Pohřbena zaživa od Veroniky Martínkové nabízí strhující detektivku, sympatické postavy a pořádnou dávku morálních dilemat
Nový případ kriminalistů Davida Winklera a Hany Vítkové začíná tam, kde poslední skončil – David se pouští do soukromého prošetření uzavřeného případu. Šéfův syn sedí za vraždu své přítelkyně, a šéf ho chce dostat ven. Drží proto Davida pěkně pod krkem. Co všechno je však ochotný pro svého syna opravdu udělat?
Naproti tomu Winklerův čerstvě osmnáctiletý syn z předchozího vztahu Tomáš si domů přivede přítelkyni. Její rodinné zázemí nestojí za řeč, Eliška je ráda, že jí u sebe chvíli nechají. Dokud nezmizí beze stopy…
Rozjíždí se pátrání po pohřešované dívce, ale jak už název napovídá, tenhle druhý případ bude „o fous“ dramatičtější než sedm let uleželé odsouzení potencionálně nevinného. Ale po zkušenostech z náročného předešlého dílu mi přišlo zvláštní, že by tady byly „jen“ dva důležité případy – a autorka nezklamala. Vyšetřování se košatí, objevují se další problémy, kauzy a rozkrývá se temnota, o jaké radši ani nechceme moc přemýšlet.
Na téhle sérii mě baví hlavní hrdinové a to, jak se střídá vyprávění z jejich úhlů pohledu. Někdy se bavíte tím, jak na sebe hezky navazují, jindy se můžete rozčilovat, když si navzájem lžou a jejich aliance dostává trhliny. Vyprávění má ale díky tomu švih a vy se nikdy nenudíte. Na knihách Veroniky Martinková (těch dvou, co jsem zatím četla) je také skvělé, že nikdy dopředu nevíte, co se tu stane. Spousta detektivek jede podle šablon nebo se drží zaběhaných klišé a vy vidíte tu cestu, po které jdou a kam směřují. Ale ne tady. Tady nikdy nevíte, co přijde. A jste pokaždé pořádně překvapení – nebo alespoň já.
Tady bylo krom tradičně temných témat jasně patrné, jak jsou sice obě hlavní postavy na straně zákona, ale každý uvažuje o Dobru a Zlu jinak. Jeden vidí všechny odstíny mezi těma dvěma stranami, pro druhého existuje jen černá a bílá. Proč by měl někdo chápat a vciťovat se do pachatele nebo těch, co upřednostnili sebe před rozhodnutím udělat správnou věc?
Život je složitý a spravedlnost ne vždy funguje, jak by měla. Je ale v pořádku si pravidla trouchu ohýbat, když to má výsledky? Další výtečná detektivka vám přinese napínavé čtení, ale i pár morálních dilemat…
Vydal: VM knihy, 2026
592 stran