Víkend ve výtahu: Bláznivá komedie s kriminální zápletkou
Divadelní společnost Indigo v divadle Metro od února uvádí pražskou premiéru francouzské komedie Víkend ve výtahu. Hra divákům předestře scénář toho, co se taky může stát, když zůstanete uvízlí ve výtahu s úplně cizími lidmi…
Čtveřice cizinců se sejde v luxusním výtahu ultramoderního věžáku. I když je vše nové a lesklé, chyby se teprve vychytávají a jednou takovou chybou je zaseknutí výtahu mezi dvěma patry. Vrátný tu není, nikdo je nečeká. Uvízli tu. Pasažéři se najednou musejí smířit s tím, že v téhle partě stráví nějaký čas. Každý je ale jiný a jejich rozdílné povahy se v uzavřeném prostoru střetávají a jiskří. Je tu nepříliš chytrá žena v domácnosti (Lucie Polišenská tyhle role prostě přitahuje), namyšlená frajerka Roxana (Anna Jiřina Daňhelová), taky žoviální policajt, kterého byste nejradši vyhodili z 11. patra (Václav Vašák) a vynervovaný inženýr, který sice rozumí výtahům, ale tenhle spravit nedokáže (Jan Nedbal).
Francouzský autor mohl příběh vést různými směry a vy jste zvědaví, co si z toho vybere. A vybral si bláznivou komedii s řadou vtipů a nápadů, u kterých si pomyslíte, že to nemohl psát za střízliva. Ale když se z Roxany vyklube studentka práv a začne chrlit detaily z jakéhosi starého případu, máte pocit, že jste se najednou ocitli v úplně jiné hře, že chytáte špatný signál. Ale nakonec se ukáže, že i tahle kriminální linka s paranoidní studentkou, policajtem Gerardem a inženýrem, co se chová fakt divně, má své opodstatnění.
Hra trvá 90 minut bez přestávky a vy máte zprvu pocit, že je to kvůli cimrmanovskému „aby nám diváci neutekli“. Ale to opravdu nehrozí. Hra jako by měla tři třetiny. První je seznamovací, druhá je k pobavení. Třetí třetina však dostává úplný nádech detektivky, to když se podaří rádiem zachytit zprávy o vraždě v blízkém okolí, a naši dosud mírumilovní sousedi chytnou investigativní horečku.
Bláznivá komedie končí absolutně mrazivým zvratem, který celou tu střelenou záležitost pozvedá a vylepšuje. Takhle má vypadat pointa! A za celou tu dobu vám vůbec nedojde, že hra už byla napsaná před dvaceti lety!
Autor: Jean-Christophe Barc
Režie: Ondřej Rychlý
Hudba: Ondřej Brousek
Hrají: Ondřej Malý, Václav Vašák, Jan Nedbal, Michael Vykus, Lucie Polišenská, Nataša Bednářová, Anna Jiřina Daňhelová, Lilian Fischerová
Scéna a kostýmy: Jan Kříž
Překlad: Michal Lázňovský, Matylda Lázňovská
Produkce: Indigo Company
Délka představení: 90 minut
Věková hranice 13 let