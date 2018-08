Říkáme jim octomilky, vinné mušky, ovocné mušky. Spousta názvů pro tenhle drobný hmyz, kterého se často obtížně zbavujeme. Jak jakou prevenci bychom měli provádět a jak se jich zbavit.

Jak se množí octomilky

Když se vám doma v kuchyni objeví malý dvoukřídlý hmyz, nejčastěji konkrétně odborně octomilka obecná (Drosophila melanogaster), není úplně jednoduché se ho zbavit. Rychle se množí, jsou nepříjemné a přenášejí plísně a podobně. Zkrátka nic, co byste chtěli mít doma.

Jedna vinná muška je schopna naklást denně zhruba 100 vajíček. Larva se přemění na kuklu a z ní se vylíhne malá muška. Celý proces trvá zhruba týden (podle druhu a podmínek). Dospělá octomila žije asi 2 týdny.

6 tipů, jak se zbavit octomilek

1. Důkladně ukliďte domácnost (viz prevence)

2. Připravte jim nástrahy – v podobě lahve se šťávou nebo jiným lákadlem a zakryté igelitem, který na několika místech propíchnete.

3. Octomilky prý odpuzuje hřebíček (zapíchnete do květináče) nebo česnek, což se nám neosvědčilo, nehledě na nepříjemný zápach.

4. Vyzkoušet můžete i různé chemické spreje a lapače (existují i elektronické), mucholapky a různé lepicí pásky.

5. Pro nás se stal absolutním vítězem vysavač. Člověk si při šermování s hadicí ve vzduchu sice trochu připadá podivně, ale metoda se zdá být nejúčinnější. Předem je ideální nalákat malé mušky na jedno místo a pak jich vysát co nejvíce. Postup je potřeba zopakovat podle potřeby. Zjistíte, že okolí začalo vysávání najednou zajímat a možná najdete i dobrovolníky.

6. Jednou z možností je i masožravá rostlina (poptejte se na nejvhodnější druh). Budete mít co pozorovat a rostlina zase jídlo.

Prevence aneb čistota na prvním místě

Léto až podzim je jejich obdobím, a proto se vyplatí vsadit na prevenci.

Do bytu se octomilky dostanou snadno a pak se už jen množí a množí. Důležité tedy je, nedat jim najíst.

Hlídejte tedy čistotu okolo dřezu, odpadkového koše, vyplatí se je důkladně čistit, podobně jako pracovní desku. Odpadkový koš, ve kterém jsou hnijící věci, raději co nejdříve vyneste a plast vydezinfikujte. Pozor na zralé ovoce, nebo třeba nezakrytý koláč, to jsou pro vinné mušky naprosté laskominy. Co jste možná nevěděli, že octomilky milují, pokud přelijete hlínu v květináči. Se zalíváním tedy opatrně. Vajíčka do mokré hlíny kladou velmi rády.

A to už vůbec nemluvím o nezakrytých šťávách, džusech, vínu, pivu nebo octu. Ulepené skleničky jsou na tom podobně. Se sebeméně špinavými skleničkami hned do dřezu a umýt nebo do myčky. Nakonec se vrhněte na podlahu a završte stíráním boj proti malým vetřelcům.

V místnosti je dobré často větrat, octomilky nemají rády průvan. Možná ho nemají v oblibě ani vaše záda, tak s rozmyslem.

Octomilky, mravenci a další nevítané návštěvy jsou nepříjemné, ale při troše snahy se jich dá zbavit. Máte nějaké další tipy? Co se osvědčilo vám? Podělte se v diskuzi pod článkem.