Tradiční družebná neděle: Jak naši předkové plánovali svatby u talíře pučálky
O čtvrté postní neděli bylo postní období v plném proudu. 15. března 2026 nastává družebná neděle, která kdysi představovala pomyslný most mezi přísným odříkáním a nadějí jara. Zatímco minulé neděle nás nabádaly k pokání a skromnosti, ta dnešní otevírá dveře návštěvám, veselí a prvnímu plánování svateb. Objevte s námi kouzlo tradice.
Postní uvolnění: Když se fialová mění v růžovou
Družebná neděle (latinsky Laetare, což znamená „Raduj se“) zaujímá v postním cyklu výjimečné místo. Jak uvádí církevní tradice, v tento den se smuteční fialová barva liturgických rouch může nahradit barvou růžovou. Proto se jí také někdy říká růžová neděle či růžebná.
V Římě je tento den spojen se svěcením „Zlaté růže“, kterou papež uděloval významným osobnostem nebo chrámům jako symbol radosti a Kristova vzkříšení. Naši předkové vnímali tuto neděli hlavně jako možnost „družit se“. Lidé si mohli dovolit polevit v přísnosti, navštěvovat se a mládež měla dovoleno se společně veselit.
Námluvy a družba: Den, kdy se peklo štěstí
Název družebná (či staročesky družbadlná, dužbadlnice) není náhodný. V tuto neděli chodíval budoucí ženich se svým „družbou“ do domu dívky, o kterou měl zájem. Nešlo o oficiální žádost o ruku, ale o tzv. „výzvědy“ nebo námluvy. Družba měl za úkol dohodnout podmínky a zjistit, zda je návštěva vítána.
S tímto zvykem se pojí i humorná zkouška ženicha, kterou barvitě popisují národopisné prameny. Hostitelka předložila mladíkovi talíř s pučálkou (tradiční jídlo – naklíčený a upražený hrách), ale podala mu k ní pouze vidličku. Pokud se nezkušený ženich začal marně snažit nabírat kuličky hrachu vidličkou, sklidil od přítomných posměch. Znalý nápadník věděl, že musí trpělivě počkat, až mu rodina nabídne lžíci – teprve tehdy byl považován za dostatečně bystrého pro jejich dceru.
Vůně z pece: Družbance a spouštědlo
Družebná neděle také byla poměrně bohatá na druhy jídla. Přestože se jednalo o postní období, pekly se speciální koláče zvané družbance. Jednalo se o kynuté koláče s několika druhy náplní (tvaroh, mák, povidla), které se často zdobily, aby vypadaly jako věnečky.
Na Chrudimsku, Litomyšlsku se tento den nazýval také „chudá hůrka“ a souvisel s tím, že zásoby obilí na hůře (sýpce) už byly v této době malé – tedy „chudé“. V jihozápadních Čechách, na Chodsku se konaly oslavy v souvislosti s ukončením přástek. Říkalo se jim „spouštědlo“. Přeslice a kolovraty se odnesly na půdu, dívky připravily sladký likér „rosolku“ a chlapci se postarali o pivo. Společně pak hodovali a zpívali, čímž symbolicky uzavřeli zimní období práce v chalupách.
A co se jedlo kromě pučálky? Mohl to být třeba šumajstr neboli hrachovník. Směs vařených krup a fazolí (nebo hrachu), která se omastila sádlem a bohatě dochutila česnekem, majoránkou a osmaženou cibulkou. V bohatších rodinách se do něj mohly přidat i škvarky, pokud se v komoře ještě nějaké našly.
O družebné neděli naši předkové připravovali hrách i nasladko. Vařený hrách se smíchal s medem, sypal se perníkem nebo se poléval sirupem. Přidávaly se k němu ale také například rozinky a pepř.
Zajímavou tradicí bylo také pečení pečiva ve tvaru ryb nebo jiných postních symbolů, protože skutečné ryby byly pro prostý lid drahé. Připravovali je z kynutého těsta a tvarovali do symbolických podob.
Návštěva družby a nápadníka se neobešla bez přípitku v podobě rosolky (sladký bylinný nebo ovocný likér). Ta měla „rozvázat jazyk“ při vyjednávání o svatbě. Název nápoje pochází z latinského Ros solis (Sluneční rosa), což byl původně italský bylinný likér. Muži pak často popíjeli pivo nebo domácí pálenku, aby oslavili polovinu půstu.
Odkaz Čeňka Zíbrta: Radost jako součást víry
Významný český etnograf Čeněk Zíbrt ve svém díle Veselé chvíle v životě lidu českého zdůrazňuje, že tyto lidové zvyky nebyly projevem neúcty k půstu, ale naopak hlubokým pochopením lidské psychiky. Člověk potřeboval uprostřed čtyřicetidenního odříkání povzbudit ducha, aby mohl v pokoře dojít až k Velikonocům.
I dnes nám družebná neděle připomíná, že mezilidské vztahy a společné sdílení času jsou hodnoty, které nestárnou. Ať už si upečete tradiční družbance, nebo jen pozvete sousedy na šálek čaje, navážete na tradici, která po staletí formovala naši kulturu.
Zdroje:
ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. Národní ústav lidové kultury. Dostupné online
Regionální zvyky a pučálka: rozhlas.cz
Kalendář pohyblivých svátků 2026: kalendar.beda.cz