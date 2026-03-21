Magie předjaří a pečené „smrtky“: Tradice, na které jsme už málem zapomněli
Pátá neděle postní, v lidovém kalendáři nazývaná Smrtná, letos připadá na 22. března. Mezi postními nedělemi přebírá roli konce starého cyklu. Je to čas rituálního „vynášení smrti“, ale také hluboké církevní symboliky, která předznamenává vrchol křesťanského roku.
Od Morany k letnímu času: Jak se letos loučíme se šerem
Vynášení Morany (Mařeny, Smrtolky) není jen dětskou hrou, ale je pozůstatkem magických tradic, které nám zanechali pohanští Slované. Postava Smrti, zhotovená ze slámy a starých hadrů, představuje zimu, nemoci a nedostatek. Etnograf Čeněk Zíbrt ve svých dílech barvitě popisuje, jak byla tato figurína provázena celou vsí za hlasitého zpěvu rituálních písní. Důležitý byl při tom závěr: hození do potoka či řeky, což mělo zajistit, aby „smrt“ odplula pryč.
V Čechách naši předkové Moranu topili. Na Moravě tento zvyk doplňovalo přinášení ozdobeného stromku, tzv. líta. Tím se znásobil kontrast mezi smrtí (starým) a životem (novým). V roce 2026 Smrtná neděle následuje těsně po jarní rovnodennosti a tento rituál získává větší hloubku. Světla přibývá a vítězí nad tmou. Navíc v neděli 29. března 2026 vše zpečetí přechod na letní čas. Posun hodinových ručiček o hodinu vpřed (ze 2:00 na 3:00) nám tak symbolicky daruje delší večery, které definitivně ukončí vládu zimního šera.
Teologie fialového plátna: Proč se halí kříže?
V církevní tradici se pátá neděle postní nazývá také nedělí „Judica“ (podle úvodního žalmu Judica me, Deus – Suď mě, Bože). Právě v tento den vstupuje liturgie do období tzv. hlubokého půstu. A zahalování všech křížů v kostelech fialovým plátnem patří mezi významné symboly.
Tento zvyk má několik výkladů. Historicky odkazuje na evangelium sv. Jana. V něm se uvádí, že Ježíš se schoval před těmi, kteří ho chtěli kamenovat, a opustil chrám. Esteticky a duchovně pak vnímáme, že kříž je „skryt“, aby jasněji zazářil o Velikonocích. Fialová barva symbolizuje pokání a královskou důstojnost a v sakrálním prostoru vévodí až do obřadů Velkého pátku.
Význam hlubokého půstu
Smrtná neděle byla postní a neděle byly volnější. Pak ale z jídelníčku mizelo i to málo tuku nebo vajec, které se občas v předchozích týdnech objevilo. Jedla se jen nejzákladnější jídla, jako byly obilné kaše, brambory, kysané zelí, pučálka.
Hluboký půst ale nebyl jen o jídle. Měl i duchovní rozměr a nesměly se pořádat svatby, tancovačky nebo hlasité oslavy. Porušení tohoto klidu bylo vnímáno jako hřích, a ten mohl přivést na hospodářství neštěstí, o které nikdo nestál.
Chutě Smrtné neděle
Jídelníček Smrtné neděle odrážel docházející zásoby ve slavnostnější podobě. Co se tedy jedlo? Vůbec to nebyly jen klasické postní kaše. V mnoha domácnostech vonělo čerstvě upečené pečivo zvané „smrtky“ – stylizované figurky z kynutého těsta, které dostávaly děti za odměnu po vynesení Morany.
Oblíbeným jídlem byl i symbol křesťanské pokory, ryba. Kdo si ji nemohl dovolit (patřily totiž vrchnosti), chystal alespoň její postní náhražku z bramborového těsta vmačkávaného do dřevěných forem ve tvaru ryb. Ryby se také modelovaly z kynutého těsta.
Tradiční pučálku (naklíčený hrách) v tento den připravovali ve své nejsvátečnější podobě – sypanou pepřem nebo slazenou medem a sušeným ovocem (třeba se švestkami).
