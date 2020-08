V minulém dílu cestování po západním cípu naší republiky jsme vás pozvali do Karlových Varů. V jeho pokračování pro vás máme další cestovatelské tipy.

Naprosto nevyhnutelná je v Západních Čechách návštěva hradu a zámku Bečov nad Teplou. Nejen díky tomu, že tu už deset let odsouvají dokončení oprav hradní části. Turisté z celé republiky se sem jezdí dívat na vzácný poklad, relikviář svatého Maura. Historii jeho vzniku, a především jeho znovunalezení ve skrýši pod kaplí, vám přiblíží speciální okruh. Tam se dozvíte vše podstatné k tomu, abyste si pak mohli plně vychutnat každý polodrahokam, každý detail v závěrečné trezorové místnosti. Vtipný je i model relikviáře, vyrobený dětmi základní školy z dostupných cukrovinek.

Bečov nad Teplou

V nabídce je i klasický zámecký okruh, a ani tam o poklad nepřijdete – součástí prohlídky je i briliantový diadém, o kterém si dlouho mysleli, že jde jen o atrapu. Ale nešlo…

Ve městě se koná tradiční kovářské symposium, a tak můžete v zahradách obdivovat umělecké instalace a odhadovat, co asi představují…

Nejde být v oblasti a nenavštívit také nějaké hornické muzeum nebo technickou památku, spojenou s těžbou. Letos je vstup zdarma do příspěvkových organizací kraje, a tudíž i do cínového dolu Jeroným. A to je akce především pro dobrodruhy. Jde totiž o lehce adrenalinový zážitek. Jeroným je národní kulturní památka, autentický důl z 15. století, takže žádná elektřina. Před vstupem vyfasujete přilbu a svítilnu kolem krku, kterou si sami budete svítit pod nohy. Pevná obuv a teplá bunda samozřejmostí, v 35 metrech pod zemí je setrvale 8 °C. V parném létu příjemné, ale je nutné předem rozplánovat, co si vzít na sebe nebo sebou na převlečení. Všudypřítomné blátíčko a voda, kapající ze stěn, vyloženě nutí vzít si něco staršího, čeho vám nebude líto… Ale sestup do dolu (a občasné hledání figurek permoníků) tma a sevřené prostory, vědomí ohromné masy zeminy nad vámi… Tolik emocí vám zaručí, že tuhle exkurzi z paměti jen tak nedostanete…

